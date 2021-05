MotoGP: Andrea Dovizioso continua la collaborazione in Aprilia per i test

Da una A all’altra, Andrea Dovizioso e l’Aprilia continuano insieme. Per quel che riguarda i test, infatti, la coppia procede unita: a comunicarlo è la stessa Aprilia Racing in una nota, che porta a conoscenza dei piani relativi al Dovi per il prossimo futuro.

Questo il breve testo del comunicato: “La collaborazione tra il campione romagnolo e Aprilia Racing assume così un carattere strutturato, con la previsione di una serie di test durante l’arco della stagione 2021“.

In particolare, Dovizioso era già salito sull’Aprilia a Jerez, in una sorta di situazione conoscitiva, mentre al Mugello le condizioni meteo non erano state propriamente favorevoli, per usare un eufemismo.

La storia Dovizioso-Aprilia ha quasi un che di romantico, perché fu proprio su una moto di Noale che il centauro di Forlimpopoli, a poco più di 15 anni, venti stagioni fa, gareggiò per la prima volta nell’allora classe 125: era il tempo del Gran Premio d’Italia. Si ritirò, ma la strada fu tracciata.

