MotoGP, altra caduta per Marc Marquez durante il warm-up di Jerez

Un fine settimana a Jerez finora da dimenticare per Marc Marquez. Dopo la caduta nelle FP3 del Gran Premio di Spagna, il pilota della Honda è nuovamente finito a terra anche sul finire del warm-up, con la moto dello spagnolo finita ancora contro le barriera a forte velocità.

Marquez ha perso il controllo dell’anteriore, la moto si è impennata e per il numero 93 non c’è stata possibilità di controllare la sua Honda. Una caduta sicuramente molto spettacolare, ma per fortuna senza danni fisici per Marquez. Lo spagnolo, però, conferma i suoi problemi dopo il rientro dall’infortunio al braccio.

Lo spagnolo ha chiuso il warm-up al quattordicesimo posto con oltre sette decimi di ritardo dal francese Johann Zarco. Marquez partirà sempre in quattordicesima posizione anche in gara, dopo essere stato eliminato ieri nel Q1.

