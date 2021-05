Moto3, risultati warm-up: Gabriel Rodrigo detta il passo, Riccardo Rossi il migliore degli italiani

Gabriel Rodrigo conquista il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio d’Italia, ultimo impegno in pista per i protagonisti della Moto3 prima della gara che scatterà alle 11.00. L’argentino di Gresini, autore del crono di 1.57.271, precede questa mattina le KTM dell turco Deniz Oncu ed del giapponese Ayumu Sasaki.

Riccardo Rossi (BOE), terzo classificato in quel di Le Mans per la prima volta in carriera, è quarto con 307 millesimi di gap da Rodrigo. Quinto tempo per lo spagnolo Xavier Artigas, alfiere di Leopard che nella giornata odierna dovrà scontare due long lap penalty per una guida irresponsabile in qualifica.

Romano Fenati (Max Racing) e Stefano Nepa (BOE) chiudono la Top10 davanti allo spagnolo Jaume Masià (KTM) ed al sudafricano Darryn Binder (Sprinta). Si nascondono Andrea Migno (Snipers) ed il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58), pilota che ha ottenuto il 21° crono dopo aver siglato ieri la pole-position.

Da sottolineare il forfait per questo week-end da parte del team Prüstel GP. Il giapponese Ryusei Yamanaka non scenderà in pista con la propria squadra nel rispetto dell’elvetico Jason Dupasquier, ricoverato in gravi condizioni dopo il brutto incidente di ieri durante le qualifiche.

WARM-UP MOTO 3 GP D’ITALIA: RISULTATI

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 243.7 1’57.271

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.0 1’57.320 0.049 / 0.049

3 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 244.8 1’57.538 0.267 / 0.218

4 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 241.6 1’57.578 0.307 / 0.040

5 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 241.6 1’57.678 0.407 / 0.100

6 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 238.9 1’57.710 0.439 / 0.032

7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.2 1’57.737 0.466 / 0.027

8 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 243.2 1’57.888 0.617 / 0.151

9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 243.2 1’57.903 0.632 / 0.015

10 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 240.5 1’58.038 0.767 / 0.135

11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 241.0 1’58.172 0.901 / 0.134

12 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 242.6 1’58.176 0.905 / 0.004

13 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 243.2 1’58.211 0.940 / 0.035

14 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’58.212 0.941 / 0.001

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 243.7 1’58.493 1.222 / 0.281

16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.6 1’58.584 1.313 / 0.091

17 67 Alberto SURRA ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 237.8 1’58.632 1.361 / 0.048

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 243.2 1’58.694 1.423 / 0.062

19 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 243.2 1’58.830 1.559 / 0.136

20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 242.6 1’58.835 1.564 / 0.005

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 242.6 1’58.876 1.605 / 0.041

22 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 239.4 1’58.963 1.692 / 0.087

23 22 Elia BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 240.0 1’59.022 1.751 / 0.059

24 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 242.1 1’59.063 1.792 / 0.041

25 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 242.1 1’59.063 1.792

26 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 231.7 1’59.090 1.819 / 0.027

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 242.6 1’59.426 2.155 / 0.336

28 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 238.9 2’00.119 2.848 / 0.693

Foto: MotoGP Press