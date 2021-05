Moto2, risultati warm-up GP Italia 2021: Raul Fernandez svetta su Lowes, Di Giannantonio 4° su Arbolino e Bezzecchi

Raul Fernandez non si ferma alla pole position e impressiona anche nel warm-up del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato del Mugello, dopo le nuvole e la pioggia di ieri sera, torna a splendere il sole, con temperature già attorno ai 22°, per cui condizioni ideali per spingere al massimo pensando alla gara di oggi.

Davanti a tutti si conferma lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo con una progressione che lo ha portato fino ad un ottimo 1:51.152 con 132 millesimi sul britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) e 166 sull’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo). Quarta posizione per il primo degli italiani, Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini) a 409 mentre è quinto Tony Arbolino (Kalex Liqui Moly) a 546. Sesto tempo per Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) a 616 millesimi, mentre è settimo lo spagnolo Augusto Fernandez (Kalex Elf Marc VDS) a 635. Ottavo tempo per il suo connazionale Xavi Vierge (Kalex Petronas) a 792, nono per il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Liqui Moly) a 840, infine è decimo lo spagnolo Jorge Navarro (Boscoscuro MB) a 893.

Si ferma in tredicesima posizione il nostro Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) a 1.224 dalla vetta, quindicesima per Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) a 1.280, mentre è ventesimo Stefano Manzi (Kalex Flexbox) a 1.519. Alle sue spalle si classifica in ventunesima posizione Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) a 1.538, con una caduta senza conseguenze nel finale, quindi ventiduesimo Simone Corsi (MV Agusta) a 1.582 con Nicolò Bulega (Kalex Gresini) ventisettesimo a 2.173, infine Tommaso Marcon (MV Agusta) è trentesimo e ultimo a circa 3 secondi.

A questo punto la classe mediana si concentra puntando il mirino verso la gara che scatterà alle ore 12.20. Si annuncia grande equilibrio al Mugello, con i primi cinque della classifica che lotteranno per emergere nel Gran Premio d’Italia.

Crediti: MotoGP.com Press