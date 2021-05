Moto2, GP Francia 2021: Canet primeggia in FP1, Di Giannantonio 4°, Bezzecchi cade nel giro buono

A Le Mans sono andate in scena le prove libere 1 del GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondiale Moto2. I piloti hanno avuto a disposizione 40 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con il tracciato e per iniziare la messa a punto in vista di qualifiche e gara, ma hanno dovuto fare i conti con la pista umida che ha indubbiamente complicato il lavoro. Il meteo non è di certo dei migliori in terra transalpina, lo sanno bene i centauri della MotoGP che hanno girato sotto la pioggia e lo hanno appreso anche i ragazzi della cilindrata di mezzo, anche se le condizioni dell’asfalto sembrano migliorare con il passare dei minuti.

A firmare il miglior tempo è stato Aron Canet. Il 21enne spagnolo dell’Aspar Team ha brillantamente guidato la sua Boscoscuro ed è tornato ai vertici dopo il secondo posto ottenuto nel GP del Portogallo. L’iberico ha preceduto di 108 millesimi il nostro Stefano Manzi. L’alfiere della Flexbox HP 40 si è distinto per tutto il turno ed è stato beffato soltanto nel finale. Terzo posto per il britannico Sam Lowes: il centauro della Elf Marc VDS Racing Team, secondo nella classifica del Mondiale, accusa 0.143 di ritardo del leader. Il favorito della vigilia è marcato da vicino da Fabio Di Giannantonio (Federale Oil Gresini), che sembra aver preso fiducia dopo il successo in Spagna ed è ottimo quarto a 0.277 da Canet.

Sono più attardati gli altri uomini in lotta per il titolo iridato. L’australiano Remy Gardner, leader del Mondiale, è soltanto nono a 0.846 con i colori del Liqui Moly Intact GP, lo spagnolo Raul Fernandez è addirittura 19mo a 1.244, Marco Bezzecchi è 22mo a 1.277 ma è caduto nel terzo settore dell’ultimo giro dopo che aveva acceso due caschi rossi con la livrea dello Sky Racing Team VR46. Da segnalare il quinto posto di Augusto Fernandez a 0.380, seguito dalle due Petronas Sprinta Racing di Xavi Vierge (sesto a 0.695) e Jake Dixon (settimo a 0.767).

Di seguito la classifica delle prove libere 1 del GP di Francia 2021 con tutti i risultati e i tempi della FP1 sul circuito di Le Mans. Si tornerà in pista alle ore 15.10 per la seconda sessione, sperando in un meteo più clemente e che permette di ottenere dei riscontri più rilevanti in vista dei momenti clou del fine settimana.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP FRANCIA MOTO2 2021: RISULTATI E TEMPI

1 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 264.5 1’37.535

2 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 264.5 1’37.643 0.108 / 0.108

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 263.1 1’37.678 0.143 / 0.035

4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 263.1 1’37.812 0.277 / 0.134

5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 263.8 1’37.915 0.380 / 0.103

6 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 263.1 1’38.230 0.695 / 0.315

7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 259.0 1’38.302 0.767 / 0.072

8 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 262.4 1’38.343 0.808 / 0.041

9 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 263.1 1’38.381 0.846 / 0.038

10 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 263.1 1’38.503 0.968 / 0.122

11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 261.7 1’38.507 0.972 / 0.004

12 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 263.8 1’38.532 0.997 / 0.025

13 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 263.8 1’38.542 1.007 / 0.010

14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 258.3 1’38.595 1.060 / 0.053

15 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 261.7 1’38.628 1.093 / 0.033

16 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 265.2 1’38.699 1.164 / 0.071

17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 264.5 1’38.724 1.189 / 0.025

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.1 1’38.757 1.222 / 0.033

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 265.2 1’38.779 1.244 / 0.022

20 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 262.4 1’38.787 1.252 / 0.008

21 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 262.4 1’38.801 1.266 / 0.014

22 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.3 1’38.812 1.277 / 0.011

23 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 265.9 1’38.884 1.349 / 0.072

24 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.1 1’39.000 1.465 / 0.116

25 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 259.6 1’39.139 1.604 / 0.139

26 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 262.4 1’39.234 1.699 / 0.095

27 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 263.8 1’39.666 2.131 / 0.432

28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 265.2 1’39.679 2.144 / 0.013

29 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 261.0 1’39.767 2.232 / 0.088

30 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 261.0 1’40.574 3.039 / 0.807

31 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 254.3 1’41.307 3.772 / 0.733

Foto: Lapresse