Matteo Berrettini si è dovuto arrendere a Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano ha tenuto testa al fuoriclasse greco, lo ha costretto al tie-break nel primo set e soltanto un paio di sbavature hanno deciso la contesa. Nel secondo parziale il numero 9 al mondo ha subito la maggiore precisione del numero 5 del ranking ATP e ha dovuto alzare bandiera bianca, terminando così l’avventura nel suo torneo di casa.

Il romano si è presentato in conferenza stampa e ha analizzato la sua prova: “Sicuramente oggi Tsitsipas è stato più giocatore di me. Nel secondo set ho servito peggio, facevo meno male. Nel primo penso di aver giocato bene. Le mie armi le ho usate come credevo e forse avrei meritato più di lui“.

Matteo Berrettini parla anche del discusso doppio rimbalzo in favore del suo avversario durante il tie-break, un punto che ha dato la svolta all’incontro: “Per me era evidente, ma era difficile vederlo live. Io me ne sono accorto perché la pallina girava nell’altro senso. Sono sereno comunque, è un’episodio in un momento importante, difficile da digerire ma non ho perso per quello. Il secondo set è finito 6-2“. Prosegue: “La tecnologia, se usata nella maniera giusta, aiuta sempre. Oggi probabilmente avrebbe dato ragione a me“.

Conclusione con una battuta sul pubblico, che oggi ha fatto il proprio “debutto” al Foro: “È sempre meglio averlo. Mi è dispiaciuto solo che sia successo dal terzo turno e non dal primo“.

