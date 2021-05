Masters1000 Madrid oggi: orari, tv, programma, streaming, ordine di gioco, italiani in campo

Giornata interessante quella che si prospetta quest’oggi (mercoledì 5 maggio) nel torneo di Madrid. Sul rosso spagnolo godremo di match altamente interessanti, con il tabellone femminile giunto già ai quarti di finale, mentre nel draw maschile assisteremo agli incontri validi per il secondo turno.

Concentrandoci sulle partite del “1000” riservato agli uomini, sarà il giorno dell’esordio di Rafa Nadal. Il campione spagnolo è pronto ad affrontare chi, secondo tanti, potrebbe essere il suo erede, ovvero il classe 2003 Carlos Alcaraz. Sarà decisamente interessante vedere quale sarà l’approccio di Rafa al cospetto di chi ha preso letteralmente a pallate nel 1° turno il francese Adrian Mannarino. Giornata interessante anche per gli esordi del greco Stefanos Tsitsipas, tra i favoriti per il successo finale, opposto all’eccentrico francese Benoit Paire e del russo Daniil Medvedev (testa di serie n.2) che affronterà l’insidioso spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

In casa azzurra le attenzioni saranno tutte per Jannik Sinner. L’altoatesino, dopo aver sconfitto l’argentino Guido Pella, se la vedrà contro l’australiano Alexei Popyrin e non sarà un match semplice: l’aussie è in forma e l’ha dimostrato battendo il tedesco Jan-Lennard Struff, che recentemente aveva raggiunto la Finale nell’ATP di Monaco. Un nuovo esame per Jannik, desideroso di continuare la sua corsa in questo torneo.

Di seguito il programma:

IL PROGRAMMA DEL MASTERS1000 MADRID

Manolo Santana Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alejandro Davidovich Fokina ESP vs [2] Daniil Medvedev RUS

2. Barty A. (Aus) – Kvitova P. (Cze) (non prima delle ore 13)

3. [1] Rafael Nadal ESP vs [WC] Carlos Alcaraz ESP (non prima ore: 15:00)

4. Sabalenka A. (Blr) – Mertens E. (Bel) (non prima delle ore 19)

5. Benoit Paire FRA vs [4] Stefanos Tsitsipas GRE (non prima ore: 20:00)

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Badosa G. P. (Esp) – Bencic B. (Sui)

2. Kei Nishikori JPN vs [5] Alexander Zverev GER

3. Pavlyuchenkova A. (Rus) – Muchova K. (Cze)

4. [9] Roberto Bautista Agut ESP vs John Isner USA

5. Casper Ruud NOR vs [LL] Yoshihito Nishioka JPN

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Diego Schwartzman ARG vs Aslan Karatsev RUS

2. John Millman AUS vs Daniel Evans GBR

3. [Q] Alexei Popyrin AUS vs [14] Jannik Sinner ITA

4. [1] Juan Sebastian Cabal COL / Robert Farah COL vs Rohan Bopanna IND / Denis Shapovalov CAN

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Cristian Garin CHI vs Dominik Koepfer GER

2. [3] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

3. Albert Ramos-Vinolas ESP vs [Q] Federico Delbonis ARG

4. [7] Wesley Koolhof NED / Lukasz Kubot POL vs Marcelo Demoliner BRA / Daniil Medvedev RUS

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Kudermetova V./Potapova A. WO – Azarenka V./Jabeur O.

2. Xu Y-F./Zhang S. – Krejcikova B./Siniakova K.

3. Martic P./Rogers S. – Bencic B./Teichmann J. B.

4. Ostapenko J./Pavlyuchenkova A. – Vesnina E./Zvonareva V.

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jeremy Chardy FRA / Fabrice Martin FRA vs [6] Pierre-Hugues Herbert FRA / Nicolas Mahut FRA

2. [WC] Alejandro Davidovich Fokina ESP / Fernando Verdasco ESP vs Taylor Fritz USA / Oliver Marach AUT

3. [5] Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR vs Alexander Bublik KAZ / Cristian Garin CHI

4. Tim Puetz GER / Alexander Zverev GER vs Marcelo Melo BRA / Jean-Julien Rojer NED

MASTERS1000 MADRID IN TV

Il Masters1000 di Madrid godrà della copertura televisiva di Sky Sport (201) e di Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now. Il WTA sulla terra rossa spagnola sarà invece trasmesso in diretta da SuperTennis, live streaming sul sito supertennis.tv. Giova ricordare che nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmetterà ogni sera alle 23.00 (in replica alle ore 08.00 il giorno seguente) il “match of the day” del Masters1000 di Madrid. OA Sport vi fornirà adeguati aggiornamenti su quanto accadrà nei due tabelloni maschile e femminile.

Foto: LaPresse