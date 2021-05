Masters 1000 Madrid: Thiem e Zverev in semifinale nel giorno del ko di Nadal. Avanza anche Ruud

Nell’attesa del confronto tra Matteo Berrettini e il cileno Cristian Garin, si completano i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, che vede completamente cancellata la presenza degli spagnoli in considerazione dell’eliminazione di Rafael Nadal.

Eliminato da Alexander Zverev, il mancino di Manacor deve rinviare le ambizioni di bissare il successo di Barcellona al Foro Italico di Roma. Il doppio 6-4 del tedesco significa rematch della finale degli ultimi US Open con l’austriaco Dominic Thiem. A tal proposito, il successo in rimonta di quest’ultimo sull’americano John Isner, per 3-6 6-3 6-4 in poco meno di due ore, fa sì che dalla prossima settimana, per la prima volta da quando esiste il ranking computerizzato (1973), non ci sarà un singolo statunitense all’interno dei primi 30.

Nella sessione serale, l’uomo del destino, almeno sulla terra rossa, è sempre di più Casper Ruud. Il norvegese batte il kazako Alexander Bublik dopo una battaglia che si rivela tale solo nel primo set, anche per il livello di gioco espresso dai due giocatori. L’ultimo scambio del primo set, con errore in larghezza di Bublik, è però il sipario su quest’ultimo, che cede di schianto e lascia che, in un’ora e 8 minuti, il punteggio sia di 7-5 6-1.

La semifinale tra Thiem e Zverev, domani si giocherà alle 16:00, mentre quella che vedrà impegnato Ruud, con Berrettini o Garin, andrà in scena alle 21:00. In mezzo, alle 18:30, la finale del WTA 1000 tra Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka, con l’australiana favorita sulla bielorussa.

