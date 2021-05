Masters 1000 Madrid: Alexander Zverev elimina Rafael Nadal, il torneo perde la superstar di casa

Il colpo della giornata lo firma Alexander Zverev, e proprio là dove in pochi se lo sarebbero aspettato, a Madrid. Il tedesco firma l’impresa e batte con un doppio 6-4 Rafael Nadal, togliendo al torneo l’ultimo spagnolo in gara e impedendogli di ritornare a quel numero 2 del mondo che è ancora occupato dal russo Daniil Medvedev. Sarà rematch con Dominic Thiem, domani, per la semifinale del pomeriggio alla Caja Magica.

Eppure il primo set di sensazioni ne regala di ben diverse, almeno per quel che riguarda le fasi iniziali. Nadal, infatti, il break a zero lo trova nel sesto game e di forza, il che lascia pensare a un ribaltarsi dell’andamento dei precedenti (0-2 Zverev dopo un 5-0 per il mancino di Manacor), ma la questione ritorna irrisolta, per l’iberico, poco dopo. Arriva un parziale di quattro giochi consecutivi del tedesco, che vince anche il fondamentale ottavo, lottato gioco (dopo una discussione per una chiamata tardiva del challenge, che in questo torneo sul campo Manolo Santana si può chiamare, da parte di Nadal), trova un altro break nel nono e chiude per 6-4.

Il numero 3 del mondo, piuttosto disorientato dalla situazione, non è costante quando si tratta di trovare i colpi: è una giornata no. Questa, unita alla continua potenza sfoderata col dritto da Zverev, fa sì che di servizio perso ne arrivi un altro, quello sul 2-2. Nadal lotta, perché è questa la sua natura, ma è il suo avversario ad andare più vicino al doppio break che non il contrario. La conseguenza naturale è un altro 6-4, che chiude in un’ora e tre quarti il cammino di “Rafa” in terra madrilena.

Quelli di oggi sono i set numero 5 e 6 persi consecutivamente da Nadal contro Zverev, e per di più con un saldo vincenti-gratuiti che denota tutta la differenza del mondo: 6-17 per l’uno, 28-25 per l’altro. Nondimeno, è da rimarcare il rendimento nei punti vinti con la prima: 62%-82% a favore del tedesco.

Foto: LaPresse