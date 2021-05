Marcell Jacobs e Filippo Tortu si affronteranno sui 100 metri allo Stadio Guidobaldi di Rieti. L’appuntamento è per sabato 22 maggio: nell’ambito di un meeting regionale è stato organizzato l’evento 100 metri CRAI Città di Rieti. Le batterie sono previste alle ore 16.00, la finale alle ore 17.15.

Marcell Jacobs tornerà dunque a correre dopo lo strepitoso record italiano siglato settimana scorsa (9.95 a Savona). Filippo Tortu, invece, farà il suo debutto stagionale a livello individuale, visto che in Liguria non si era presentato per un affaticamento in seguito alle World Relays (dove aveva corso insieme a Jacobs in staffetta).

Il Campione d’Europa sui 60 metri ha dichiarato che vuole scendere fino a 9.87 e che punta a una medaglia ai Giochi, mentre Filippo Tortu si è visto battere il suo primato di 9.99 timbrato tre anni fa a Madrid. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della sfida tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu sui 100 metri a Rieti.

JACOBS vs TORTU, 100 METRI RIETI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 22 MAGGIO:

16.00 100 metri, batterie

17.15 100 metri, finale

JACOBS vs TORTU, 100 METRI RIETI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Al momento non è annunciata una copertura tv e/o streaming.

