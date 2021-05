Atletica, Diamond League Gateshead: programma, orari, tv, streaming domenica 23 maggio

Domenica 23 maggio incomincerà la Diamond League 2021, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Si parte da Gateshead (Gran Bretagna) con un appuntamento estremamente spettacolare e avvincente, tante stelle sono pronte per darsi battaglia e rompere il ghiaccio in un evento dal grande impatto tecnico, previsto a due mesi di distanza dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ormai la marcia di avvicinamento ai Giochi è entrata nel vivo e queste gare sono cruciali per saggiare un po’ il polso agli atleti che puntano a essere protagonisti in Giappone.

Ci saranno quattro italiani in gara: Alessia Trost, dopo aver saltato 1.88 a Castiglione della Pescaia, continuerà a inseguire il minimo olimpico fissato a 1.96 e affronterà le stelle Yaroslava Mahuchikh, Mariya Lasitskene e Yuliya Levchenko; Filippo Randazzo proverà ad andare oltre gli 8 metri nella gara che prevede la presenza del Campione del Mondo Tajay Gayle; Luminosa Bogliolo punterà a migliorare il suo stagionale di 12.84 sui 100 ostacoli contro le britanniche Cindy Sember e Tiffany Porter; Gaia Sabbatini si cimenterà sui 1500 metri di Laura Muir.

Attesissimo il duello nel salto con l’asta tra Armand Duplantis e Sam Kendricks, da non perdere la super sfida sui 100 metri tra Sha’Carri Richardson, Dina Asher-Smith, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Marie-Josée Ta Lou. Jakob Ingebrigtsen cercherà lo show sui 1500 metri, buon 200 con Andre De Grasse e Kenny Bednarek.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima tappa della Diamond League 2021 di atletica leggera, in programma a Gateshead (Gran Bretagna). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE GATESHEAD 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 23 MAGGIO:

18.55 Salto in alto femminile

19.09 Salto in lungo maschile

19.32 400 metri ostacoli femminile (non valida per la Diamond League)

19.38 Getto del peso femminile

19.40 Salto con l’asta maschile

19.42 100 metri femminile, batterie

20.03 400 metri femminile

20.15 3000 siepi maschile

20.35 Tiro del giavellotto maschile

20.37 100 metri ostacoli

20.45 Salto triplo femminile

20.49 1500 metri femminile

21.02 5000 metri maschile

21.24 100 metri femminile, finale

21.40 200 metri maschile

21.51 1500 metri femminile

DIAMOND LEAGUE GATESHEAD 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Collection (canale 205) dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

Diretta streaming su Sky Go dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse