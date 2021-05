Lotta, Preolimpico Sofia 2021: assegnati gli ultimi pass per Tokyo nella greco-romana. Italia fuori dai Giochi

Si è chiuso quest’oggi ufficialmente il percorso di qualificazione olimpica della lotta verso i Giochi di Tokyo 2021. Dopo quasi due anni dal Mondiale qualificante di Nur-Sultan nel 2019, sono stati infatti assegnati tutti i 288 pass a disposizione per la rassegna a cinque cerchi nipponica nelle 18 categorie di peso protagoniste del programma olimpico.

Dopo stile libero e lotta femminile, oggi è arrivato il turno della greco-romana al Preolimpico su scala mondiale in corso di svolgimento a Sofia, in Bulgaria. Purtroppo l’Italia non è riuscita ad aumentare il contingente per Tokyo, che sarà composto da Frank Chamizo e Abraham Conyedo rispettivamente nei 74 kg e nei 97 kg stile libero (i pass non sono nominali, ma verranno sicuramente convocati loro).

Carta olimpica nei 60 kg della greco-romana per Armenia e Moldavia, con Armen Melikyan che ha battuto in semifinale il coreano Hanjae Chung e con Victor Ciobanu capace di sconfiggere il georgiano Dato Chkhartishvili. Pass a cinque cerchi anche nei 67 kg per l’Armenia grazie a Karen Aslanyan, che si è imposto sul francese Mamadassa Sylla nel match decisivo, oltre all’Ucraina con la vittoria di Parviz Nasibov sul giapponese Shogo Takahashi.

Azerbaigian e Bulgaria avanzano in coppia a Tokyo nei 77 kg con Rafig Huseynov (4-1 al serbo Viktor Nemes) e Aik Mnatsakanian (3-2 al turco Fatih Cengiz), mentre nei 87 kg possono festeggiare Croazia e Serbia rispettivamente con Zurabi Datunashvili e Ivan Huklek. Semifinale molto amara nei 97 kg per l’Italia, con Nikoloz Kakhelashvili che ha ceduto il passo (e la qualificazione olimpica) al magiaro Alex Szoke, mentre l’ultimo posto per Tokyo se lo è aggiudicato il ceco Artur Omarov. Finlandia e Romania hanno strappato infine gli ultimi due pass olimpici a disposizione nei 130 kg grazie a Elias Kuosmanen e ad Alin Alexuc Ciurariu.

Foto: Fijlkam