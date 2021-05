Lotta greco-romana, impresa di Nicoloz Kakhelashvili! Battuto Lokiayev: è ai quarti del Preolimpico!

Il primo degli ultimi tre step verso Tokyo viene completato con successo da Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nel Preolimpico su base mondiale di lotta che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nei -97 kg della greco-romana l’azzurro batte agli ottavi l’azero Murat Lokiaev ai punti per 6-4 e va ai quarti, dove affronterà il norvegese Felix Baldauf.

Va ricordato che, a Sofia, Kakhelashvili è testa di serie numero 1, e quindi è il favorito della parte alta del tabellone per la conquista del pass olimpico: è l’ultima occasione per volare a Tokyo e raggiungere Frank Chamizo ed Abraham Conyedo, già qualificati nello stile libero (pass non nominali).

Kakhelashvili ha conquistato l’argento agli Europei 2020, poi la pandemia ha bloccato tutto e così, dopo aver dovuto saltare i Mondiali 2019 di lotta greco-romana qualificanti per i Giochi, in quanto non in possesso del passaporto italiano, il 30 luglio 2020 ha ricevuto la cittadinanza italiana dal Consiglio dei Ministri.

Ora, dopo aver mancato il pass nel Preolimpico su base continentale, a Kakhelashvili mancano due successi per volare a Tokyo. Va ricordato infatti che i pass olimpici verranno assegnati, come già avvenuto nelle prime due giornate per lo stile libero e la lotta femminile, a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni.

Foto: LPS / Claudio Bosco