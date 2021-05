Canoa slalom, Europei Ivrea 2021: Stefanie Horn eliminata in semifinale per un salto di porta

Gli Europei di canoa slalom sono proseguiti ad Ivrea oggi, sabato 8 maggio: in palio, oltre alle medaglie continentali, anche l’ultimo pass per le Olimpiadi in ciascuna delle quattro specialità in programma a Tokyo. L’Italia è già qualificata nella prima specialità che oggi ha visto andare in scena le semifinali, ovvero il K1 femminile.

Purtroppo il penultimo atto continentale del kayak femminile non sorride all’unica azzurra qualificatasi tra le migliori venti delle batterie di giovedì: Stefanie Horn (Marina Militare), già qualificata per Tokyo 2021, entrata col quarto tempo, salta la porta numero 11, dopo aver toccato anche la 9, accumula 52 penalità e vede sfumare la finale.

E’ un vero peccato, in quanto l’azzurra aveva completato il tracciato con un tempo di percorrenza di 91.74, mentre il miglior crono della spagnola Maialen Chourraut è di 96.43. In poche parole l’azzurra sarebbe stata in testa anche con due tocchi di porta.

Va ricordato che nella stessa specialità Marta Betoncelli (Carabnieri) era stata definitivamente eliminata già nelle batterie del giovedì. Il pass olimpico nel K1 femminile era già andato giovedì alla Svizzera, unico Paese tra quelli non ancora qualificati ad aver piazzato una rappresentante in semifinale, nello specifico Naemi Braendle.

L’elvetica certifica il suo grande momento di forma facendo segnare oggi il secondo tempo, a 0″21 da quello dell’iberica che guida le 10 finaliste. Ultimo atto con medaglie in palio oggi pomeriggio dalle ore 14.07, purtroppo senza italiane in acqua nel K1 femminile.

Foto: Pier Colombo