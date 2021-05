Canoa slalom, Europei Ivrea 2021: Giovanni De Gennaro in finale nel K1 uomini, secondo tempo dietro Oschmautz

La terza mattinata degli Europei di canoa 2021 ad Ivrea si chiude con delle buone notizie per l’Italia. Dopo la delusione patita con Stefanie Horn in mattinata, ci pensa Giovanni De Gennaro a rialzarci il morale, strappando il pass per la finale di oggi pomeriggio nel K1 maschile.

Il militante dei Carabinieri, dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle batterie di giovedì, si ‘accontenta’ del secondo posto alle spalle dell’austriaco Felix Oschmautz, autore di un ottimo 80.88. Nessuna penalità e tempo di 82.09 per De Gennaro, che scendendo per ultimo ha potuto calcolare perfettamente quale fosse il tempo limite per poter accedere in finale.

Non riescono invece nell’impresa Jakob Weger e Christian De Dionigi; Weger, della Marina Militare, non è andato oltre il diciannovesimo posto con il tempo di 86.70, a pari merito con il francese Boris Neveu, una delle delusioni di questa semifinale. Per il militante nell’Aeronautica Militare invece non si è andati oltre al ventitreesimo posto, a 7.58 da Oschmautz.

A giocarsi l’oro questo pomeriggio saranno dunque, oltre a Oschmautz e De Gennaro, lo svizzero Martin Dougoud (+1.78), lo sloveno Peter Kauzer (+1.88), il britannico Joseph Clarke (+1.99), l’austriaco Mario Leitner (+2.07), i cechi Jiri Prskavec (+2.85), Vit Prindis (+2.92) e Vavrinec Hradilek (+3.38) e lo slovacco Adam Gonsenica (+3.68). Il pass olimpico va invece alla Polonia, con il dodicesimo posto di Krzysztof Majerczak.

Foto: Pier Colombo