Europa League 2021, vittoria inutile della Roma contro il Manchester United. I giallorossi si impongono 3-2

La Roma vince 3-2 il match di ritorno della semifinale di ritorno di Europa League 2021 contro il Manchester United. Successo inutile per i giallorossi che avrebbero dovuto ribaltare il clamoroso 6-2 dell’andata per conquistare la finale della seconda competizione continentale per club.

La partita inizia subito su buoni ritmi e al 20′ è Cavani a sfiorare il vantaggio con un tiro da fuori che scheggia la traversa. Sei minuti più tardi è ancora l’attaccante uruguaiano a rendersi pericoloso con un gran bolide che viene disinnescato da una parata formidabile di Mirante. Nonostante l’ampio vantaggio il Manchester United continua a spingere e trova il gol al 39′ con Fred che imbecca splendidamente Cavani che da pochi metri non sbaglia. A questo punto alla Roma servirebbero ben 5 gol senza subirne per conquistare la finale.

In avvio di ripresa i giallorossi trovano la parità grazie al bomber di coppa Dzeko che da pochi passi non sbaglia un comodo colpo di testa. Al 60′ la Roma ribalta la situazione con Cristante che beffa De Gea con un preciso tiro da fuori. Il portiere del Manchester United si rifà con gli interessi due minuti più tardi sul tocco ravvicinato di Dzeko con una parata di istinto. Al 68′, quando il match è completamente nelle mani dei giallorossi, gli ospiti ritrovano la parità ancora con Cavani che non sbaglia il colpo di testa sull’assist di Bruno Fernandes. A regalare la soddisfazione del successo alla squadra di Fonseca ci pensa Telles che devia incolpevolmente nella propria porta.

Un successo che rende leggermente meno amara l’eliminazione dall’Europa League. La Roma, vista anche la scelta della società di annunciare il cambio di allenatore per la prossima stagione, rischia di naufragare in questa ultima parte di campionato. La manifestazione continentale rappresentava l’ultima possibilità per i giallorossi di qualificarsi in Champions League ma il computo dei 180 minuti ha parlato chiaro disegnando un 8-5 che manifesta chiaramente la superiorità degli inglesi.

Foto: Lapresse