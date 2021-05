Oggi, sabato 22 maggio, si è disputata la nona e penultima giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: vittoria esterna che vale la matematica salvezza per la Lazio Nuoto, che batte per 9-10 ed inguaia il San Donato Metanopoli Sport. Nell’altra sfida di giornata la Roma Nuoto cede in casa per 7-10 alla RN Florentia, che resta in corsa per la salvezza. Turno di riposo per l’Iren Genova Quinto.

Va ricordato infatti che l’ultima classificata al termine dei dieci turni del Play Out Round retrocederà in Serie A2: la Lazio Nuoto oggi ha raggiunto la Roma Nuoto e l’Iren Genova Quinto, che erano già salve prima della data odierna, mentre la RN Florentia ed il San Donato Metanopoli Sport si giocheranno la permanenza nella massima serie nello scontro diretto dell’ultima giornata. Le due squadre sono appaiate in classifica, ma alla formazione toscana, battuta all’andata dai lombardi per 10-9, servirà la vittoria per salvarsi, mentre il Metanopoli resterà in Serie A1 anche con un pareggio.

Seconda fase

Classifica nona giornata Play Out Round

Girone G: Iren Genova Quinto 21, Roma Nuoto 12, Lazio Nuoto* 9, San Donato Metanopoli Sport 6, RN Florentia 6.

* = una partita in più.

Risultati Play Out Round

Girone G

9^ giornata

Roma Nuoto-RN Florentia 7-10

San Donato Metanopoli Sport-Lazio Nuoto 9-10

Iren Genova Quinto riposa

8^ giornata

Lazio Nuoto-Roma Nuoto 13-8

RN Florentia-Iren Genova Quinto 10-16

San Donato Metanopoli Sport riposa

7^ giornata

Roma Nuoto-San Donato Metanopoli Sport 12-8

Iren Genova Quinto-Lazio Nuoto 9-4

RN Florentia riposa

6^ giornata

Lazio Nuoto-RN Florentia 13-6

San Donato Metanopoli Sport-Iren Genova Quinto 10-11

Roma Nuoto riposa

5^ giornata

Roma Nuoto-Iren Genova Quinto 5-9

San Donato Metanopoli Sport-RN Florentia 10-9

Lazio Nuoto riposa

4^ giornata

Lazio Nuoto-San Donato Metanopoli Sport 6-8

RN Florentia-Roma Nuoto 10-11

Iren Genova Quinto riposa

3^ giornata

Iren Genova Quinto-RN Florentia 13-9

Roma Nuoto-Lazio Nuoto 9-7

San Donato Metanopoli Sport riposa

2^ giornata

Lazio Nuoto-Iren Genova 6-12

San Donato Metanopoli Sport-Roma Nuoto 10-11

RN Florentia riposa

1^ giornata

Iren Genova Quinto-San Donato Metanopoli Sport 11-8

RN Florentia-Lazio Nuoto 11-5

Roma Nuoto riposa

Foto: LM / Carlo Cappuccitti