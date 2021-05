Pallanuoto, Serie A1 2021: Ortigia-Trieste 9-5. Gli aretusei giocheranno la prossima Euro Cup

Oggi, sabato 22 maggio, nel campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile si è giocata la sfida di ritorno della finale per il quinto posto (andata e ritorno) che ha messo in palio l’accesso alla prossima Euro Cup: l’Ortigia, a Siracusa, ha ribaltato il 10-13 subito a Trieste sabato scorso imponendosi per 9-5 e staccando così il biglietto per la competizione continentale della prossima stagione.

Finale quinto posto (andata e ritorno)

Sabato 15 maggio

Trieste – Polo Natatorio Bianchi, Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 13-10

Sabato 22 maggio

Siracusa – Piscina Caldarella, CC Ortigia-Pallanuoto Trieste 9-5

TABELLINO

CC ORTIGIA-PALLANUOTO TRIESTE 9-5

CC ORTIGIA: Tempesti, Condemi, Abela, Rocchi 1, Di Luciano, Ferrero 1, Giacoppo, Gallo 3, Mirarchi 2, Rossi 1, Vidovic 1, Napolitano, Piccionetti. All. Piccardo.

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Buljubasic, Razzi 1, Turkovic, Jankovic, Milakovic 2, Vico, Mezzarobba 1, Bini, Mladossich, Persegatti. All. Bettini.

Arbitri: Colombo e Brasiliano.

Note – Parziali: 3-0 1-3 3-1 2-1 Usciti per limite di falli: Petronio e Bini (Trieste) nel quarto tempo. Superiorità: Ortigia 3/9 + 1 rigore, Trieste4/11. Espulso per proteste nel quarto tempo Giacoppo (Ortigia).

Proseguiranno invece martedì 25 maggio le finali play-off: dopo l’1-1 maturato nelle prime due sfide a Punta Sant’Anna, la serie tra Pro Recco ed AN Brescia, al meglio delle 5 partite, si sposterà in Lombardia per Gara-3 e Gara-4, con i bresciani che potranno conquistare lo scudetto in casa. L’eventuale bella si disputerebbe invece in campo neutro.

Risultati e programma play-off

Finale scudetto (al meglio delle cinque partite)

Mercoledì 19 maggio – Gara-1

Piscina Punta Sant’Anna, Pro Recco-AN Brescia 8-9 (Serie 0-1)

Giovedì 20 maggio – Gara-2

Piscina Punta Sant’Anna, Pro Recco-AN Brescia 8-4 (Serie 1-1)

Martedì 25 maggio – Gara-3

Piscina Mompiano, AN Brescia-Pro Recco gara 3 alle 18:30 diretta RAI Sport

Mercoledì 26 maggio – Gara-4

Piscina Mompiano, AN Brescia-Pro Recco eventuale gara 4 alle 18:30 diretta RAI Sport

Sabato 29 maggio – Eventuale Gara-5

campo neutro, Pro Recco-AN Brescia eventuale gara 5 alle 18:30 diretta RAI Sport

Mercoledì 26 maggio si giocherà invece Gara-2 della finale per il terzo posto (al meglio delle tre partite) che mette in palio la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League. La RN Savona ha battuto la Telimar Palermo per 8-5 in Gara-1, ma i siciliani avranno dalla loro parte il fattore campo per le ultime due sfide.

Finale terzo e quarto posto (al meglio delle tre partite)

Mercoledì 19 maggio – Gara-1

Savona – Piscina Zanelli, RN Savona-Telimar Palermo 8-5 (Serie 1-0)

Mercoledì 26 maggio – Gara-2

Palermo – Piscina Olimpica, ore 18.00 Telimar Palermo-RN Savona

Giovedì 27 maggio – Eventuale Gara-3

Palermo – Piscina Olimpica, ore 17.00 Telimar Palermo-RN Savona

