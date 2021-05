LIVE Moto2, GP Italia 2021 in DIRETTA: Gardner beffa Fernandez in volata, Bezzecchi sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

DIRETTA LIVE WARM-UP E GARA MOTOGP

Giornata estremamente negativa in ottica iridata per Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio, che mettono a referto un pesantissimo zero considerando la clamorosa costanza di rendimento del duo Red Bull KTM Ajo.

Di seguito l’ordine d’arrivo dei primi 10 nel GP d’Italia 2021 della Moto2:

1 87 R. GARDNER 39:17.667 2 25 R. FERNANDEZ +0.014 3 72 M. BEZZECCHI +8.021 4 16 J. ROBERTS +8.004 5 23 M. SCHROTTER +12.343 6 79 A. OGURA +23.170 7 14 T. ARBOLINO +23.764 8 6 C. BEAUBIER +34.825 9 55 H. SYAHRIN +34.849 10 62 S. MANZI +34.965

Alle spalle dei primi 4, completano la top10 nell’ordine Schrotter, Ogura, Arbolino, Beaubier, Syahrin e Manzi. Nessun altro italiano in zona punti.

A questo punto, Bezzecchi paga 26 punti dal leader del Mondiale Remy Gardner e 20 punti da Raul Fernandez.

Colpo di scena!!! Bezzecchi sul podio!! Joe Roberts viene infatti declassato al quarto posto per aver oltrepassato i limiti della pista nel corso dell’ultimo giro.

Prima vittoria stagionale per Remy Gardner, che difende così la leadership del Mondiale allungando a +6 su Raul Fernandez e a +29 su Marco Bezzecchi.

Doppia volata!! VINCE GARDNER! Beffato Fernandez per 14 millesimi, mentre Roberts difende il podio su Bezzecchi per 17 millesimi.

Gardner ne ha decisamente di più, ma mancano ormai poche curve per tentare l’attacco su Fernandez!

ULTIMO GIRO!! Gardner attacca Fernandez sul dritto con la scia!

-2 Joe Roberts passa Bezzecchi alla San Donato e torna in terza posizione durante il penultimo giro. Gardner è in scia a Fernandez e aspetta l’ultima tornata per affondare l’attacco decisivo…

-3 Due belle battaglie dunque in questo finale di gara: Fernandez-Gardner per la vittoria, Bezzecchi-Roberts per il terzo posto.

-3 Gardner ha quasi preso Fernandez, mentre Bezzecchi scavalca Roberts e si prende la terza piazza!

-4 Non è finita la lotta per la vittoria! Gardner ne ha di più in questo finale e si porta a meno di mezzo secondo da Fernandez sul traguardo!

-4 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 25 R. FERNANDEZ 31:20.783 2 87 R. GARDNER +1.056 3 16 J. ROBERTS +8.562 4 72 M. BEZZECCHI +8.853 5 23 M. SCHROTTER +10.278 6 14 T. ARBOLINO +18.565 7 79 A. OGURA +19.637 8 42 M. RAMIREZ +25.450 9 55 H. SYAHRIN +28.761 10 40 H. GARZO +28.926

-5 Si profila a questo punto una doppietta schiacciante da parte del Team Red Bull KTM Ajo, mentre Roberts e Bezzecchi si giocano il terzo posto sul podio.

-5 Clamoroso!!! Caduta di Sam Lowes all’Arrabbiata 1!! Terzo zero stagionale del britannico, che a questo punto rischia di sprofondare in campionato.

-6 Si sono plafonati in questa fase i crono dei primi tre. Fernandez conserva un margine di 8 decimi su Lowes e 1″4 su Gardner.

-7 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 25 R. FERNANDEZ 27:23.585 2 22 S. LOWES +0.753 3 87 R. GARDNER +1.327 4 16 J. ROBERTS +8.143 5 72 M. BEZZECCHI +8.338 6 23 M. SCHROTTER +9.523 7 14 T. ARBOLINO +15.060 8 79 A. OGURA +17.403 9 42 M. RAMIREZ +22.274 10 55 H. SYAHRIN +26.161

-7 Bezzecchi è in grande difficoltà con le gomme e viene scavalcato alla San Donato da Joe Roberts. Il riminese deve adesso sfruttare il traino dell’americano per difendere almeno la quinta piazza.

-8 Remy Gardner è al gancio ma non molla, con un ritmo abbastanza simile a Fernandez e Lowes in quest’ultimo giro.

-8 Fernandez reagisce e perde solo un decimo nell’ultimo giro da Lowes, che adesso è a 8 decimi dalla vetta della gara.

-9 Bezzecchi scala così in quarta piazza, ma il podio è ormai fuori portata alla luce dei suoi 5″ di ritardo da Gardner.

-9 NOOOO!! Di Giannantonio cade alla Bucine e getta alle ortiche punti pesantissimi per il Mondiale…

-9 Attenzione a Sam Lowes! Il britannico guadagna quasi 1″ in due giri e accorcia notevolmente le distanze dal leader Fernandez.

-10 Nel frattempo è arrivato il primo vero calo delle gomme. I migliori adesso girano in 1’52” basso/1’51” alto.

-11 Arbolino in difficoltà: il lombardo perde due posizioni da Roberts e Schrotter, scivolando in ottava piazza.

-12 Splendida battaglia corpo a corpo tra Lowes e Gardner!! Il britannico alla fine ha la meglio e riesce a completare il sorpasso per la seconda piazza, ma Fernandez ne approfitta ed è lontano ormai quasi 2″.

-13 Lowes resta in scia a Gardner ma non riesce ancora ad affondare un attacco deciso, mentre Fernandez continua ad allungare e guadagna altri due decimi sulla coppia inseguitrice. Di Giannantonio 4° a 1″7 dal podio.

-14 Di Giannantonio allunga su Bezzecchi e Arbolino, ma la coppia Gardner-Lowes è distante 1″7. Ritmo infernale da parte di Raul Fernandez, con 1″1 di margine sul teammate.

-14 Il terzetto di testa ha un ritmo superiore rispetto al gruppo inseguitore degli italiani, che sembra destinato a giocarsi la quarta piazza a meno di un repentino calo di rendimento da parte di Gardner o Lowes.

-15 Cadono anche Jorge Navarro e Xavi Vierge. Illesi entrambi i piloti. Raul Fernandez allunga ulteriormente e porta ad 1″ netto il suo vantaggio su Gardner e Lowes.

-16 Ritmo clamoroso da parte di Raul Fernandez! Decimo su decimo, giro dopo giro, lo spagnolo si sta costruendo un buon vantaggio sul compagno di squadra Gardner e su Sam Lowes.

-17 Bezzecchi supera Arbolino in fondo al dritto ed è 5°. Davanti a lui c’è Di Giannantonio, mentre i primi tre sono più lontani.

-17 Bezzecchi comincia a risalire la china ed è pronto ad attaccare Arbolino per la quinta piazza. Fernandez guida con mezzo secondo su Gardner e 9 decimi su Lowes.

-18 Fuori gara anche Lorenzo Baldassarri, caduto senza conseguenze alle Biondetti. Nuovo record della pista in gara per Sam Lowes in 1’51″2.

-18 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 25 R. FERNANDEZ 4:38.959 2 87 R. GARDNER +0.279 3 22 S. LOWES +0.934 4 14 T. ARBOLINO +1.281 5 21 F. DI GIANNANTONIO +1.421 6 72 M. BEZZECCHI +1.948 7 16 J. ROBERTS +2.376 8 9 J. NAVARRO +2.479 9 97 X. VIERGE +2.876 10 23 M. SCHROTTER +3.071

-19 Lowes passa Arbolino alla San Donato e si lancia all’inseguimento del tandem Red Bull KTM Ajo. Fernandez nel frattempo prova a staccare Gardner con un ritmo indiavolato.

-20 Fernandez e Gardner provano la fuga e guadagnano più di mezzo secondo sugli inseguitori Arbolino e Lowes. Più distanti Di Giannantonio, Navarro e Bezzecchi.

1° giro/21 Caduta nel primo giro per Lorenzo Dalla Porta e Augusto Fernandez. I primi 7 fanno già la differenza e staccano il resto della griglia.

PARTITI!! Fernandez conserva la prima piazza alla San Donato davanti a Gardner e ad un ottimo Arbolino. Alle loro spalle Navarro, Lowes, Di Giannantonio e Bezzecchi, autore di una brutta partenza.

12.19 In corso di svolgimento il giro di ricognizione, a breve i piloti si schiereranno in griglia per la partenza del GP d’Italia della Moto2.

12.17 La corsa si disputa sulla distanza dei 21 giri: il record della pista in gara per la Moto2 appartiene ad Alex Marquez in 1’51″881.

12.15 Cinque minuti al via del GP d’Italia per quanto riguarda la Moto3.

12.13 Nel frattempo arriva purtroppo la conferma ufficiale della morte di Jason Dupasquier, in seguito all’incidente avvenuto durante le qualifiche della Moto3. Lo comunica il profilo ufficiale Twitter della MotoGP:

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021

12.02 Sam Lowes e Remy Gardner sembrano i rivali più temibili di Fernandez in termini di passo, mentre gli azzurri Di Giannantonio, Bezzecchi e Arbolino dovranno fare uno step avanti rispetto alle libere e al warm-up per non perdere contatto dal gruppetto di testa.

11.59 Dalle FP3 di sabato mattina in poi, Fernandez è stato sempre il più veloce in tutte le sessioni disputate ed è il favorito n.1 per la vittoria al Mugello. Il fenomenale rookie iberico scatta dalla pole e va a caccia della terza vittoria stagionale, che gli consentirebbe di balzare in vetta al Mondiale.

11.56 Di seguito la classifica del warm-up andato in scena stamattina, con tre piloti che hanno messo in mostra un passo leggermente superiore alla concorrenza:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 293.4 1’51.152

2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 291.8 1’51.284 0.132 / 0.132

3 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 293.4 1’51.318 0.166 / 0.034

4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 291.8 1’51.561 0.409 / 0.243

5 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 295.8 1’51.698 0.546 / 0.137

6 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 294.2 1’51.768 0.616 / 0.070

7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 291.1 1’51.787 0.635 / 0.019

8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 292.6 1’51.944 0.792 / 0.157

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 292.6 1’51.992 0.840 / 0.048

10 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 293.4 1’52.045 0.893 / 0.053

11 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 291.8 1’52.073 0.921 / 0.028

12 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 291.1 1’52.325 1.173 / 0.252

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 285.7 1’52.376 1.224 / 0.051

14 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 300.0 1’52.422 1.270 / 0.046

15 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 295.0 1’52.432 1.280 / 0.010

16 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 292.6 1’52.461 1.309 / 0.029

17 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 293.4 1’52.521 1.369 / 0.060

18 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 295.0 1’52.523 1.371 / 0.002

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 290.3 1’52.644 1.492 / 0.121

20 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 291.8 1’52.671 1.519 / 0.027

21 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.8 1’52.690 1.538 / 0.019

22 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 291.1 1’52.734 1.582 / 0.044

23 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 293.4 1’52.775 1.623 / 0.041

24 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 294.2 1’52.826 1.674 / 0.051

25 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 288.7 1’52.891 1.739 / 0.065

26 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 288.7 1’53.157 2.005 / 0.266

27 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 292.6 1’53.325 2.173 / 0.168

28 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 291.8 1’53.362 2.210 / 0.037

29 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 290.3 1’53.395 2.243 / 0.033

30 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 283.4 1’54.580 3.428 / 1.185

11.53 Prosegue al Mugello la splendida sfida a cinque per il titolo iridato della classe mediana che vede coinvolti l’australiano Remy Gardner, lo spagnolo Raul Fernandez, il britannico Sam Lowes e gli italiani Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

11.50 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta del Gran Premio d’Italia 2021, sesto round stagionale del Mondiale Moto2.

9.35 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 11.00 con la gara! Grazie e buone proseguimento di giornata!

9.33 Si chiude un warmup nel quale sostanzialmente si è confermato quanto visto ieri. Fernandez e Lowes davanti a tutti, ma Gardner e gli italiani sono lì.

9.32 RIEPILOGO TEMPI WARM-UP MOTO2

1 25 R. FERNANDEZ 1:51.152 2 22 S. LOWES +0.132 3 87 R. GARDNER +0.166 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.409 5 14 T. ARBOLINO +0.546 6 72 M. BEZZECCHI +0.616 7 37 A. FERNANDEZ +0.635 8 97 X. VIERGE +0.792 9 23 M. SCHROTTER +0.840 10 9 J. NAVARRO +0.893

9.31 Caduta per Celestino Vietti che finisce nella ghiaia del Mugello senza conseguenze. Il miglior tempo rimane quello di Fernandez!

9.30 BANDIERA A SCACCHI!!!!! SI CHIUDE IL WARM-UP DELLA MOTO2, vediamo chi segnerà il miglior tempo!

9.29 Siamo all’ultimo minuto della sessione, vediamo se qualcuno riuscirà a migliorare il proprio crono

9.28 Gardner migliora e si porta a 61 millesimi da Fernandez in terza posizione. Lo spagnolo prosegue nel suo forcing, fa segnare il record in ogni settore e stampa un 1:51.152 che rafforza la sua prima posizione. Quarto Di Giannantonio a 409

9.27 Di nuovo Raul Fernandez a tutta e record nel T1 e T2, risponde Gardner con il record nel T3.

9.26 Dopo un giro di raffreddamento Raul Fernandez si rimette a spingere a tutta e fa segnare il record nel T1 e T2. Perde nel T3 e chiude senza migliorare per pochi centesimi. Lowes sempre secondo a 27 millesimi

9.25 Fernandez e Lowes chiudono un giro senza migliorare, mentre Ramirez cade in curva 1 e si tiene la spalla

9.24 Gardner fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 1:51.615 al terzo posto a 358 millesimi, davanti ad Arbolino a 441 e Bezzecchi a 511

9.23 Di nuovo Sam Lowes in 1:51.284 lima due decimi al suo tempo precedente, ma Raul Fernandez lo supera subito in 1:51.257 con 27 millesimi di distacco!

9.21 Ed ora ci pensa Lowes a volare al comando in 1:51.502 con soli 13 millesimi su Fernandez, quindi 266 su Bezzecchi e 317 su Gardner.

9.20 Gardner si porta in seconda posizione a 304 millesimi da Fernandez, mentre Bezzecchi è quinto a 758

9.19 Di nuovo Fernandez in vetta in 1:51.515 con 336 millesimi su Lowes e 485 su Di Giannantonio

9.18 Gardner al comando in 1:52.260 con 132 millesimi su Bezzecchi e 173 su Fernandez

9.17 Raul Fernandez si mette in seconda posizione a 41 millesimi da Bezzecchi, terzo Lowes a 242 poi Di Giannantonio a 255.

9.16 Di Giannantonio sale in vetta in 1:52.647, ma subito Bezzecchi in 1:52.392 lo scalza.

9.15 Il primo tempo di rilievo del warm-up lo fissa Gardner in 1:53.361 ma subito Canet lo supera in 1:53.294

9.13 I protagonisti della classe mediana sono impegnati nel primo tentativo del turno, vedremo chi fisserà il primo crono di riferimento della mattinata

9.12 I piloti stanno concludendo il giro di lancio, ora si parte davvero!

9.11 Subito tutti i piloti in pista per sfruttare al massimo i 20 minuti del turno

9.10 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTO2!!!!!!!

9.08 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto al Mugello!! Temperatura di 22° e sole pieno in questo momento, scongiurato il rischio pioggia

9.06 Sul fronte italiano Fabio Di Giannantonio è quinto, davanti a Tony Arbolino e Marco Bezzecchi. Buon 11° posto anche per Lorenzo Dalla Porta. I padroni di casa vogliono dire la loro al Mugello!

9.04 Sam Lowes, secondo, e Remy Gardner, quarto, sembrano i primi reali contendenti alla vittoria di Fernandez con il britannico che deve scuotersi dopo alcune gare un po’ sottotono

9.02 Davanti a tutti ancora una volta il sorprendente rookie Raul Fernandez. Il portacolori del team Red Bull KTM Ajo continua a stupire e anche oggi parte con la chiara intenzione di puntare alla vittoria

8.53 Al Mugello il meteo parla di sole di nuovo pieno e temperatura già sui 21 gradi, 18 sull’asfalto.

8.50 Buongiorno e benvenuti al Mugello, tra 20 minuti prenderà il via il warm-up della Moto2

Cronaca qualifiche – Classifica Mondiale Moto2 – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia 2021, sesta tappa stagionale del Mondiale Moto2. Si corre al Mugello (dopo un anno di stop causa Covid) per uno degli appuntamenti più spettacolari e prestigiosi dell’intero calendario iridato, su una delle piste preferite da piloti, addetti ai lavori e appassionati di tutto il mondo.

Nella classe mediana scatta in pole position Raul Fernandez, che va a caccia oggi della terza vittoria in stagione e della leadership in classifica generale dovendo però vedersela in primis con un Sam Lowes in grande spolvero, 2° in qualifica. Prima fila completata un po’ a sorpresa da Jorge Navarro, che si è tenuto alle spalle sul giro secco due pretendenti al titolo mondiale come Remy Gardner (4°) e Fabio Di Giannantonio (5°).

Fari puntati, sempre per la corsa al titolo, sulla possibile rimonta di Marco Bezzecchi dalla seconda fila. Il riminese dello Sky Racing Team VR46 dovrà superare il prima possibile Tony Arbolino (ottimo 6° in qualifica, ma un po’ in difficoltà sul passo) per non perdere il treno dei piloti che si giocheranno il podio fino alla bandiera a scacchi.

Si parte alle ore 9.10 con il warm-up mattutino, mentre la gara scatterà ufficialmente alle ore 12.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere le emozioni del sesto Gran Premio stagionale della Moto2: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press