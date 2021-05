LIVE Manchester City-PSG 2-0, Champions League in DIRETTA: la doppietta di Mahrez spedisce gli inglesi in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6; Walker 6, Ruben Dias 6,5, Stones 6, Zinchenko 6,5; De Bruyne 6,5 (dall’82’ Gabriel Jesus sv), Fernandinho 6, Gundogan 6; Bernardo Silva 6 (dall’82’ Sterling sv), Foden 8 (dall’85’ Aguero sv), Mahrez 8,5.

PSG (4-2-3-1): Navas 6; Florenzi 5,5 (dal 75′ Dagba sv), Marquinhos 6,5, Kimpembe 5, Diallo 5; Herrera 5,5 (dal 63′ Draxler 5,5), Paredes 5 (dal 75′ Danilo sv); Di Maria 3, Verratti 5, Neymar 5 ; Icardi 4 (dal 63′ Kean 5,5).

Il City schianta nei 180′ i parigini che si arrendono agli inglesi. Gli uomini di Guardiola, trascinati da Mahrez (autore di una doppietta), trovano la loro prima finale della loro storia in Champions League.

90’+2 FINISCE QUI: Manchester City-PSG 2-0.

90′ Saranno due i minuti di recupero.

89′ Ammonito anche Danilo. Ormai si attende solo la fine del match.

87′ Kimpembe falcia letteralmente Sterling: l’arbitro lo ammonisce.

85′ Cambio celebrativo, che per certi versi sa di passaggio di consegne: fuori Foden (uno dei migliori in campo) dentro il “vecchio leone” Aguero.

82′ Esce De Bruyne intanto: al suo posto Gabriel Jesus. Oltre a lui esce Bernardo Silva, lo rileva Sterling.

80′ Il PSG alza di fatto bandiera bianca. A seicento secondi dalla fine, i francesi non riescono più a essere con la testa nella partita.

78′ FODEN VA VICINISSIMO AL GOL! L’inglese ci prova col sinistro dal limite dell’area: la sua conclusione incoccia sulla base del palo.

75′ Altri due cambi per il PSG: escono Paredes e Florenzi, entrano Danilo e Dagba.

74′ Fioccano i gialli: anche De Bruyne ora viene ammonito.

73′ Verratti va vicinissimo al secondo giallo in pochi minuti. L’arbitro soprassiede per provare a calmare gli animi.

72′ Il match si innervosisce: anche Zinchenko viene ammonito

71′ Il PSG ha perso la testa: Verratti viene ammonito per un fallo su Foden e la conseguente protesta.

69′ ESPULSO DI MARIA! L’argentino litiga con Fernandinho per una rimessa laterale reagendo in malo modo e colpendo con un pestone il brasiliano. L’arbitro tira fuori il cartellino rosso trovando conferme anche nel VAR.

68′ Ora i parigini provano a caricare a testa bassa lasciando però scoperta la metà campo: il rischio di contropiedi è altissimo.

65′ La reazione del PSG si traduce in un paio di tiri, scoccati da Paredes e Draxler, che non portano ad alcun esito.

63′ MAAAAAAAHREZ! ANCORA LUI PER IL 2-0 DEL CITY: ripartenza degli inglesi con Foden che dalla sinistra mette in mezzo sul cross basso che attraversa tutta l’area di rigore. Sul lato debole arriva l’algerino che tutto solo non può sbagliare.

63′ Doppio cambio nel Paris: escono Herrera e Icardi, entrano al loro posto Draxler e Kean.

61′ SALVATAGGIO DI RUBEN DIAS! Il difensore del City immolandosi cancella con la testa la conclusione – a botta sicura – di Ander Herrera.

60′ Scocca l’ora di gioco.

59′ Primi movimento sulle panchine.

56′ Nulla di fatto sul corner susseguente al tiro di Neymar. Il City prova a risistemarsi.

55′ NEYMAR VIENE STOPPATO SUL PIU’ BELLO DA ZINCHENKO! Discesa del brasiliano che salta mezza difesa del City venendo però chiuso dal terzino ucraino.

54′ FA TUTTO FODEN! L’inglese prima viene fermato in offside sbagliando comunque la conclusione, poi impegna severamente Kaylor Navas che risponde presente.

53′ Il City se la cava dal momento che l’arbitro ravvisa un fallo in attacco di Paredes: alquanto dubbio.

52′ Angolo per il PSG che prova a riversarsi nell’area del City.

49′ Mahrez recupera la palla sottraendola a Neymar, poi riparte subendo fallo da Diallo.

49′ Verratti viene via con un bel numero in mezzo a tre, serve di Maria: tiro dell’argentino…rimpallato.

47′ Gli inglesi provano subito a dettare il ritmo delle operazioni.

SI PARTE CON LA RIPRESA! PALLA PER IL CITY.

Non ci sono cambi.

Il campo, nell’intervallo, sembra essere stato grandemente pulito.

All’intervallo decide, per il momento, il gol di Mahrez che avvicina il City alla finalissima di Istanbul.

45’+3 FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: Manchester City-PSG 1-0.

45’+3 Navas smanaccia, poi sul controcross Florenzi salva su Ruben Dias.

45’+2 DOPPIA OCCASIONE PER IL CITY! Affondo sulla destra di Mahrez, con parata di Navas, poi il tiro a giro di Bernardo Silva deviato da Kimpembe: corner per gli inglesi.

45’+1 Il City con una giocata molto determinata in difesa da parte di Zinchenko e la caparbietà offensiva di De Bruyne conquista la palla riaddormentando i ritmi del match.

45′ Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo.

44′ Nulla di fatto sul corner.

44′ Ruben Dias mette in angolo un cross teso effettuato da Neymar.

42′ Super giocata di Foden che spezza un raddoppio a centrocampo per servire Zinchenko, che a sua volta trasmette a Mahrez: l’algerino prova il tiro, ma viene contrato. Palla docile per la presa di Keylor Navas.

41′ Di Maria prova a ripartire in contropiede, ma nel tentativo di assistere un compagno si impantana in un campo che nel frattempo è diventato ancor più difficile, perchè pesante.

38′ Il PSG prova il serrate finale in questo primo tempo. Neymar subisce fallo da Bernardo Silva: il brasiliano si arrabbia, l’arbitro richiama il giocatore del City.

36′ Conclusione alta di Herrera che riesce ad addomesticare il cross basso di Diallo, ma non trova lo specchio della porta avversaria.

33′ Azione infinita del PSG che si conclude con un bruttissimo cross di Marquinhos: preda facile per Ederson.

30′ Scocca la mezz’ora, che viene salutata da un tiro a giro di De Bruyne: palla alta sopra la traversa di Keylor Navas.

29′ Il PSG riesce a riconquistare la palla con Verrratti che in uscita subisce anche fallo da Fernandinho.

28′ Ribaltamento di fronte, Florenzi chiude su Foden mettendo in angolo.

27′ Tentativo di assist di Di Maria: impreciso il riferimento per Ander Herrera, palla sul fondo.

25′ Il City prova ad anestetizzare la sfida con una lunga fase di possesso palla.

22′ Arriva il primo ammonito del match, è Ander Herrera: entrata, col braccio a caricare, troppo energica dello spagnolo su Bernardo Silva.

20′ Kimpembe intanto si è rialzato dopo un minuto di sofferenza per un colpo subito nell’area del City.

18′ DI MARIA VICINISSIMO AL GOL! L’argentino ruba palla a un avversario provando la conclusione a sorpresa: per poco non ha centrato lo specchio sorprendendo Ederson.

18′ L’arbitro ravvisa un fallo di mano di Foden sulla propria trequarti. Punizione per il PSG: Ederson esce in presa sbrogliando una situazione pericolosa.

16′ TRAVERSA DI MARQUINHOS! Francesi, sugli sviluppi del corner, vicinissimi a quel pareggio che li avrebbe subito rimessi in corsa almeno per puntare ai supplementari.

15′ Al quarto d’ora c’è una buona punizione per Neymar, che va col destro: conclusione deviata e angolo per il Paris.

14′ Il PSG prova a riorganizzarsi per una reazione.

11′ MAHREEEEEEEEEEEZ, ANCORA LUI! MANCHESTER CITY-PSG 1-0: l’algerino sfrutta la respinta laterale della difesa rispetto al piazzato scagliato da De Bruyne per insaccare col destro dal lato corto dell’area di rigore: Keylor Navas non può nulla.

10′ Il City dopo il pericolo scampato prova a riprendere fiato affacciandosi nella metà campo avversaria.

7′ RIGORE PRIMA DATO E POI TOLTO, CON L’AUSILIO DEL VAR, AL PSG! Il direttore di gara aveva ravvisato un fallo di mano di Zinchenko, ma con l’ausilio del video l’arbitro ha capito di aver commesso un errore poiché il giocatore ucraino aveva toccato la palla con la spalla.

5′ Le formazioni fanno fatica a mettere insieme due/tre passaggi consecutivi, il campo – accidentato – crea tantissime difficoltà, soprattutto ai fini palleggiatori dei centrocampi.

2′ Inizio problematico per i giocatori. Il campo crea più problemi del previsto in termini di aderenza.

SI COMINCIA! E’ IL PSG A SMISTARE IL PRIMO PALLONE.

20.57 Sorteggio fra i capitani: qualche minuto al via.

20.55 Iniziano le operazioni di accesso al campo delle due squadre. Il terreno dell’Ethiad Stadium è completamente coperto da una coltre di ghiaccio.

20.50 Chi potrà risolvere la partita? De Bruyne o Di Maria, Neymar o Foden?

20.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnico-tattici dagli allenatori.

20.40 Sale la tensione, venti minuti all’inizio del match.

20.35 Squadre in campo, vestite in maniera quasi totalmente invernale, per il riscaldamento.

20.30 Tempo rigido in quel di Manchester, sul campo dell’Ethiad si è abbattuta una violenta grandinata.

20.05 Non ce la fa, tra i francesi, Mbappè – che parte dalla panchina a causa di un problema fisico non pienamente smaltito – al suo posto da attaccante centrale “puro” ci sarà Mauro Icardi, con il trio Di Maria-Verratti-Neymar alle sue spalle.

20.00 Un’ora al calcio d’inizio del ritorno di questo appassionante duello che metterà in palio il primo biglietto con vista sulla finale di Istanbul.

19.55 Arrivano le formazioni ufficiali del match

19.50 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester City-PSG

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester City-PSG, prima semifinale di ritorno della Champions League 2020/21: in palio un posto per la finale di Istanbul

Si riparte dal 2-1 esterno maturato a Parigi – una settimana fa – a favore degli inglesi che provano a conquistarsi il loro primo biglietto per l’atto conclusivo della massima competizione calcistica europea per club.

Una parata di stelle è prevista all’Ethiad, guidata rispettivamente da Guardiola e Pochettino. Chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo. A De Bruyne e soci potrebbe anche andare bene una sconfitta per 0-1, oltre alla vittoria interna e a tutti i risultati di parità, mentre per Mbappè e compagni la missione prioritaria sarà quella di segnare nel più breve tempo possibile per ravvivare le chance di qualificazione.

Le probabili formazioni del match



