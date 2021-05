LIVE Italia-Slovenia, Nations League volley in DIRETTA: orario e dove vederla in tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per la seconda giornata della VNL maschile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Dopo il debutto amaro di ieri gli azzurri proveranno subito a cambiare marcia , il cui torneo, la nostra Nazionale si presenta a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

Il torneo non è iniziato al meglio per l’Italia, ieri è arrivata una brutta sconfitta contro una Polonia priva delle sue prime linee, gli azzurri ci hanno provato, specialmente nei primi due set, ma non sono mai riusciti a trovare il ritmo partita fino in fondo. Neanche la Slovenia è partita col piede giusto, Urnaut e compagni hanno infatti perso 3-1 contro la Serbia. Quella di stasera sarà una sfida molto impegnativa, la Slovenia è una squadra con molta esperienza, che negli ultimi anni si è tolta molte soddisfazioni, basta pensare agli ultimi Europei in cui ha vinto la medaglia d’argento. Sarà interessante scoprire se in casa Italia verrà fatto qualche cambio, in linea di massima si dovrebbe continuare con lo stesso sestetto, in modo tale di trovare i giusti meccanismi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per la seconda giornata della VNL maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match inizierà alle ore 18:00 e non sarà trasmesso in tv, ma solo in streaming su Volley World TV.

