CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la terza giornata della VNL maschile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Dopo le due brutte sconfitte subite negli scorsi giorni, gli azzurri proveranno subito a cambiare marcia, va rimarcato come la nostra Nazionale si presenti a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

L’Italia viene da due partite difficili, nella partita inaugurale ha perso pesantemente 3-0 in un match in cui di fatto non c’è quasi mai stata partita, sono invece molti i rimpianti di ieri contro la Slovenia, anche in questo caso il risultato è stato netto (0-3), ma gli azzurri hanno avuto occasioni importanti nel primo set. La Serbia è la squadra che ha vinto gli ultimi Europei e che però, al tempo stesso, non è riuscita a qualificarsi alle Olimpiadi, di conseguenza punta molto su questo torneo, al quale si è presentata con tutti i titolari. Atanasijevic e compagni hanno iniziato bene l’avventura vincendo 3-1 contro l’Olanda, ma nella giornata di ieri è arrivata una brutta sconfitta contro una Polonia di fatto ingiocabile. Non sarà un match facile, l’obiettivo minimo è quello di strappare almeno un set, cosa ancora non riuscita, quello che si vuole vedere da questi ragazzi è grinta, coraggio e concentrazione, elementi che nelle due giornate precedenti sono un po’ mancati.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la terza giornata della VNL maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 20:30!

Foto: LiveMedia/Vito Monopoli