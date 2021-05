LIVE Italia-Serbia 1-3, Nations League volley in DIRETTA: terza sconfitta consecutiva per gli azzurri, che però ci hanno provato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23:42 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata!

23:40 L’Italia trova la terza sconfitta consecutiva, però questa sera abbiamo visto una nazionale diversa, grintosa e propositiva. L’appuntamento con la VNL maschile è a giovedì prossimo.

25-18 La chiude Ivovic.

24-18 Podrascanin fa la voce grossa al servizio e regala due match-point ai suoi.

22-18 In rete la battuta di Simic.

22-17 Pallonetto di seconda intenzione per Jovovic.

21-16 Primo tempo appoggiato di Podrascanin.

20-16 Bordata di Pinali da seconda linea.

15-19 Difesa paurosa di Balaso, poi ci pensa Micheletto in attacco.

14-19 Diagonale profonda di luburic da posto 4.

14-18 Pinali chiude uno scambio pazzesco dell’Italia!

13-18 Ci sblocchiamo con un primo tempo di Mosca.

12-17 Passa in mezzo al muro Ivovic, la Serbia se ne va.

12-16 Terzo attacco consecutivo dell’opposto serbo.

12-15 Neanche a dirlo, ancora un punto di Luburic, che la mette giù da tutte le direzioni.

12-14 Mani-out di Pinali da posto due.

11-14 Luburic non sbaglia letteralmente un colpo.

10-13 Sbaglia la battuta Micheletto.

10-12 Murone di Recine su Luburic.

9-12 Sbaglia il servizio Luburic.

8-12 Pipe di Ivovic, stiamo difendendo tanto, ma facciamo fatica in attacco in questa fase.

8-11 L’Italia si è superata in difesa, ma alla fine il punto lo mette giù Luburic.

8-10 Non passa la battuta di Sbertoli.

8-9 Gran diagonale di Micheletto.

7-9 Alzata ad una mano di Jovovic, poi ci pensa in attacco Simic.

7-8 Scappa il servizio di Ivovic.

6-8 Bordata paurosa di Luburic da posto quattro.

6-7 Esce la battuta di Jovovic.

5-7 Muro di Simic su Recine.

5-6 Trova la parallela Ivovic questa volta.

5-5 Errore in attacco di Ivovic.

4-5 Luburic schiaccia in rete, ma che belle difese dell’Italia.

3-5 Non trova il campo Galassi dai nove metri.

3-4 Esce la battuta di Peric.

2-4 Parallela impressionante di Luburic da seconda linea.

2-3 Sbaglia questa volta l’opposto serbo.

1-3 Ace di Luburic.

1-2 Bordata dal centro di Podrascanin.

1-1 Bella diagonale di Pinali.

0-1 Si riparte con un primo tempo di Simic.

22-25 Errore al servizio di Galassi, Serbia in vantaggio.

22-24 Recine annulla il primo!

21-24 Mani-out di Luburic, sono tre set-point per la Serbia.

21-23 Errore dai nove metri di Atanasijevic, che era entrato apposta per la battuta.

20-23 Muro di Peric su Galassi, peccato perchè abbiamo avuto la palla del -1. Galassi un po’ appannato stasera.

20-22 Mani-out di Pinali da posto due, restiamo a contatto.

19-22 Recine pesta la linea dei tre metri, non ci voleva.

19-21 Diagonale indifendibile di Ivovic.

19-20 Esce il servizio di Peric.

18-20 Peric non sbaglia contro il muro a uno di Sbertoli.

18-19 Murone di Mosca, restiamo in vita!

17-19 Arriva un muro di Podrascanin su Pinali, break pesante.

17-18 Spallata di Luburic, non ci arriva in difesa Sbertoli.

17-17 Diagonale stretta di alto livello per Recine, ottima partita per lui fino a questo momento.

16-17 Bordata in parallela di Peric e la Serbia torna in vantaggio.

16-16 Mani-out di Peric da posto quattro.

16-15 Esce la battuta di Ivovic, Italia avanti al secondo time-out tecnico.

15-15 Mani-out di Ivovic da posto due.

14-14 Male dai nove metri Sbertoli.

14-13 Bel colpo a scavalcare il muro per Micheletto.

13-13 Luburic non è da meno e risponde colpo su colpo.

13-12 Percentuali veramente mostruose per Pinali, mamma mia.

12-11 Magia di Recine, che vola sopra la rete e sistema una pallaccia.

11-11 Primo tempo di Podrascanin, si va avanti punto a punto.

11-10 Parallela pazzesca di Pinali.

10-10 Recine non sfrutta la palla del +2 e si prende un muro da parte di Luburic.

10-9 Luburic colpisce l’asta.

9-9 Ricezione magistrale di Micheletto, poi arriva l’ennesimo punto di Pinali.

8-9 Primo tempo di Simic.

8-8 Bel muro di Micheletto su Ivovic.

7-8 I serbi stanno forzando dai nove metri.

7-7 Ivovic riporta il set in parità.

7-6 Invasione aerea di Micheletto.

7-5 Pinali continua a smartellottare da tutte le direzioni.

6-5 Muro di Simic, che ha preso il posto di Krismanovic, su Galassi.

6-4 Sbaglia la battuta Mosca.

6-3 Fallo di palleggio per Pekovic.

5-3 Parallela di Pinali, che sta facendo una grande partita.

4-3 Purtroppo questa volta il muro se lo prende Micheletto.

4-2 Murone di Mosca su Krsmanovic.

3-2 Sbaglia questa volta Giuluo.

3-1 Ace di Pinali!

2-1 Pipe di Micheletto, ma come gioca bene Sbertoli.

1-1 Diagonale paurosa di Luburic contro il muro a tre azzurro.

1-0 Si riparte con una bellissima parallela di Recine.

25-22 Mani-out di Recine e l’Italia vince il suo primo set di questa VNL!

24-22 Pallonetto di sinistra per Ivovic, che annulla il primo.

24-21 Bordata di Pinali, sono tre set-point per l’Italia!

23-21 Errore sanguinoso di Peric, che ci permette di restare davanti.

22-21 Si insacca il pallonetto di Ivovic, attenzione.

22-20 Non passa neanche il servizio di Galassi.

22-19 Ricambia il favore Peric.

21-19 Non passa la battuta di Micheletto.

21-18 Difesa pazzesca di Balaso, alzata impeccabile di Micheletto e attacco lucidissimo di Recine, andiamo così!

20-18 Finisce qua la serie al servizio dell’opposto serbo.

19-18 Ace di Luburic, Serbia a -1.

19-17 Pipe vincete di Ivovic, attenzione perchè la Serbia si rifa sotto.

19-16 Diagonale profonda di Peric.

19-15 Esce però il servizio del centrale serbo.

18-15 Ancora a segno Krsmanovic, questa volta con un primo tempo dietro.

18-14 Gran apertura di Sbertoli, poi ci pensa Pinali in attacco.

17-14 Primo tempo imprendibile di Krsmanovic.

17-13 Si insacca l’attacco di Pinali, bene così.

16-13 Diagonale pazzesca di Luburic, non bisogna allentare la presa.

16-12 Mani-out di Ivovic.

16-11 Primo tempo di Mosca e l’Italia va al secondo time-out tecnico avanti di 5 punti.

15-11 Attacco d’esperienza per Ivovic.

15-10 Muroooooo pauroso di Galassi su Podrascanin!

14-10 Esce il servizio di Micheletto.

14-9 Bella diagonale di Recine.

13-9 Scappa l’attacco di Peric, l’Italia vola a +4!

12-9 Errore in battuta di Luburic.

11-9 Mani-out di Peric da posto quattro.

11-8 Murone di Micheletto su Luburic.

10-8 Male dai nove metri Krsmanovic.

9-8 Muro di Podrascanin su Micheletto e la Serbia si riporta a -1.

9-7 Bel primo tempo di Krsmanovic.

9-6 E ancora Pinali, parallela per lui questa volta!

8-6 Non passa la battuta di Recine.

8-5 Parallela profonda di Pinali, ma il tutto è partito da una gran difesa di Balaso. Italia avanti di tre punti al primo time-out tecnico.

7-5 Errore in ricostruzione di Ivovic, che palleggia direttamente in rete.

6-5 Ancora un bell’attacco di Pianali, che sta entrando in temperatura.

5-5 Non passa questa volta la battuta di Pinali.

5-4 Mosca sfrutta una ricezione abbondante di Ivovic.

4-4 Pipe di Micheletto, Sbertoli con la ricezione in testa è uno spettacolo per gli occhi.

3-4 E’ sfida tra opposti, grandi attacchi da parte di Pinali e Luburic.

2-3 Primo tempo affettato di Podrascanin.

2-2 Pallonetto spinto di Micheletto, giocata intelligente la sua.

1-2 Non passa il servizio di Sbertoli.

1-1 Bella sette di Galassi.

0-1 Si riparte con una pipe di Ivovic.

23-25 Purtroppo il primo set va alla Serbia, ma l’Italia è viva.

23-24 Un altro set-point annullato dall’Italia.

22-24 Parallela pazzesca di Recine, attacco tutto di rabbia per lui! Kovac chiama il secondo time-out discrezionale.

21-24 Non passa la battuta di Pinali, sono tre set-point per la Serbia.

21-23 Esce il sevizio di Krsmanovic.

20-23 Ci pensa subito Peric a rimettere le cose in chiaro, parallela interna per lui.

20-22 Gran sette di Mosca in contrattacco, accorciamo le distanze!

19-22 Bel colpo di Recine, che contro il muro a tre piazzato trova le mani di Peric.

18-22 Non riesce un miracolo in difesa a Micheletto, a segno Luburic. L’Italia aveva avuto la palla del -2 con Nelli, che però non è riuscito a metterla giù. Rientra la diagonale titolare.

18-21 Invasione a rete di Ivovic.

17-21 Scappa la battuta di Nelli, che al contrario di Galassi sta sottoperformando.

17-20 Bella veloce di Galassi, l’azzurro che più ha impressionato in queste prime partite.

16-20 Pallonetto spinto in mezzo al muro di Ivovic, ma poco cinica l’Italia in ricostruzione.

16-19 E andiamoooo!!! Due belle difese di Recine e Spirito, poi Micheletto trova una gran diagonale stretta con tanto di urla in faccia agli avversari!

15-19 Male dai nove metri anche Peric.

14-19 Prova un pallonetto Nelli, ma arriva un muro di Podrascanin.

14-18 Scappa via la battuta di Luburic.

13-18 E ancora a segno Luburic, purtroppo ci sta mancando la ricezione, di conseguenza Sbertoli fa fatica a servire i centrali e a smarcare i suoi attaccanti. Cambio di diagonale: entrano Nelli e Spirito.

13-17 Luburic passa in diagonale, il muro di Recine non fa paura all’opposto serbo.

13-16 L’Italia si sblocca con una bella spallata di Pinali.

12-16 In difficoltà anche Recine, la Serbia va al time-out tecnico in vantaggio di 4.

12-15 Ancora un muro di Peric su Pinali, quello che non sta piacendo in questi giorni dell’Italia è l’atteggiamento, purtroppo giochiamo con il freno a mano tirato, manca un po’ di coraggio ai nostri azzurri. Time-out discrezionale.

12-14 Giocata ingenua di Pinali, che contro il muro a uno tira in diagonale e si stampare da Peric

12-13 Ancora una ricezione imperfetta per l’Italia.

12-12 Gran battuta di Krsmanovic, Podrascanin poi approfitta della ricezione abbondante di Recine. Arriva il primo time-out discrezionale anche per gli azzurri.

12-11 Palla complessa per Pinali, che purtroppo non trova il campo.

12-10 Mani-out di Luburic, che sfrutta la differenza di centimetri tra lui e Recine.

12-9 Brutta battuta di Ivovic, gli azzurri ringraziano.

11-9 Luburic fa quello che vuole senza muro, la Serbia si riporta a -2.

11-8 Esce di pochi centimetri il contrattacco di Recine.

11-7 Ancora un attacco vincente di Pinali, che questa volta passa in parallela in mezzo al muro, Italia a +4 e time-out per la Serbia.

10-7 Che bell’Italia in difesa, ma che lucidità in attacco per Pinali, che su una palla scontata gioca contro il muro di Luburic.

9-7 Scappa il primo tempo di Krsmanovic, vi ricordiamo che Lisinac si è infortunato nella prima giornata di questa VNL.

8-7 Non passa la battuta di Jovovic, Italia avanti al primo time-out tecnico.

7-7 Attacco lungo in posto sei per Ivovic, non ci arriva in difesa Balaso.

7-6 A segno in pipe Peric, scomposto il muro a tre azzurro.

7-5 Alzata impeccabile di Sbertoli, Micheletto questa volta passa senza alcun problema.

6-5 Risponde presente Podrascanin, ottimo inizio anche per il centrale di Trento.

6-4 Ottimo mani-out dal centro, sono già due i punti per il nostro giovane centrale.

5-4 Micheletto prova a giocare un colpo piazzato, ma arriva il muro di Podrascanin.

5-3 Si insacca in questo caso il pallonetto di Peric.

5-2 Murooooo ad uno paurosooo di Sbertoli, Peric non passa!

4-2 Si ferma sul nastro la battuta di Luburic.

3-2 Primo tempo appoggiato di Podrascanin, tanta esperienza in questo punto.

3-1 Mani-out di Pinali da seconda linea, break in apertura, gli azzurri sono entrati bene in campo!

2-1 A segno Mosca, bella la sette servita da Sbertoli.

1-1 Esce di poco il servizio di Galassi.

1-0 Si parte con una diagonale pazzesca di Recine.

21:22 L’Italia risponde con: Galassi, Sbertoli, Micheletto, Pinali, Mosca, Recine e Balaso. Numerosi i cambi fatti da coach Valentini rispetto alle due giornate precedenti.

21:20 Questo il sestetto scelto da Kovac: Krsmanovic, Ivovic, Jovovic, Luburic, Peric, Podrascanin e Pekovic.

21:18 Riscaldamento terminato, tra qualche istante si partirà!

21:15 Tra gli ultimi scontri diretti tra queste due squadre non può non ricordarsi il match che qualche mese fa ha concesso agli azzurri di qualificarsi ai Giochi.

21:12 Buona parte della nazionale serba gioca in Superlega, di conseguenza i nostri azzurri conoscono molto da vicino i propri avversari.

21:09 La Serbia non è riuscita a qualificarsi alle Olimpiadi, di conseguenza punterà molto su questo torneo.

21:06 Le due formazioni hanno iniziato da pochi istanti il riscaldamento ufficiale.

21:03 Il match prenderà il via con qualche minuto di ritardo.

21:00 Gli azzurri più quotati si stanno invece allenando sotto la guida del direttore tecnico Chicco Blengini.

20:57 Va rimarcato come la nostra Nazionale si presenti a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

20:54 L’Italia non ha ancora vinto set, quella di stasera sarà una partita tutt’altro che facile, visto che dall’altra parte del campo avremo i campioni d’Europa, che si presentano a questo appuntamento con la formazione titolare.

20:51 La Serbia ha iniziato bene l’avventura vincendo 3-1 contro l’Olanda, ma nella giornata di ieri è arrivata una brutta sconfitta contro una Polonia di fatto ingiocabile.

20:48 L’Italia viene da due partite difficili, nella giornata inaugurale ha perso pesantemente 3-0 in un match in cui di fatto non c’è quasi mai stata partita, sono invece molti i rimpianti di ieri contro la Slovenia, anche in questo caso il risultato è stato netto (0-3), ma gli azzurri hanno avuto occasioni importanti nel primo set.

20:45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la terza giornata della VNL maschile 2021.

