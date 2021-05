LIVE Italia-Portogallo 3-5, Europei U21 in DIRETTA: gli azzurrini cedono ai supplementari alla corazzata portoghese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.42 La DIRETTA LIVE di Portogallo-Italia, quarti di finale degli Europei Under 21 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per commenti, analisi e cronache su questa partita. Un cordiale saluto e buonanotte!

23.40 Queste le pagelle di Portogallo-Italia:

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa 6,5; Dalot 6, Diogo Queirós 6,5, Diogo Leite 6,5, Tomás Tavares 6; Gedson Fernandes 6 (dal 75′ Jota 7), Daniel Bragança 6,5 (dall’87’ Barò 6,5), Vitinha 7; Fábio Vieira 6,5 (dall’87’ Conceiçao 7); Gonçalo Ramos 6,5 (dal 69′ Florentino Luis 6), Dany Mota 7,5 (dal 94′ Rafael Leao 5,5). All. Rui Jorge 6,5.

ITALIA (3-5-2): Carnsecchi 6,5; Lovato 5, Del Prato 6, Ranieri 7; Bellanova 5 (dal 75′ Zappa 6), Frattesi 7, Rovella 6,5 (dall’81’ Cutrone 7), Pobega 7 (dal 75′ Maggiore 6), Sala 6 (dall’81’ Sottil 7); Raspadori 6, Scamacca 6,5 (dal 91′ Ricci 6). All. Paolo Nicolato 6.

23.36 Il Portogallo affronterà la Spagna nella semifinale dell’Europeo. L’Italia esce dalla competizione anche per la mancanza di disciplina che l’ha contraddistinta in questo percorso: ben cinque cartellini rossi in quattro partite.

23.34 Una grande Italia si arrende al Portogallo in questo quarto di finale degli Europei Under 21. I ragazzi di Nicolato hanno tenuto testa ad una squadra superiore, una delle favorite principali alla vittoria finale della competizione continentale.

FINISCE QUI! IL PORTOGALLO VOLA IN SEMIFINALE BATTENDO 5-3 L’ITALIA DOPO I TEMPI SUPPLEMENTARI.

121′ L’Italia non ha mollato ed è andata ad un passo dal 4-4 anche in inferiorità numerica ai supplementari. Anche un po’ di sfortuna per i ragazzi di Nicolato.

120′ Conceicao parte da destra e punta un Frattesi sfinito, rientra sul destro e trafigge Carnesecchi sotto alle gambe.

119′ CONCEICAO! LA CHIUDE LUI! IL FIGLIO D’ARTE! 5-3 PORTOGALLO!

118′ Adesso il Portogallo prova a gestire la partita, cercando qualche folata in avanti. Vitinha spreca un contropiede che poteva regalare ai lusitani la semifinale.

116′ Un 4-3 che è maledetto per le nazionali minori italiane. Nel 2018, nella finale degli Europei Under 19, il Portogallo la spuntò per 4-3 ai supplementari e Jota fu decisivo con il gol del momentaneo 3-2.

114′ Ammonito Cutrone: l’attaccante azzurro era rientrato in difesa per ripiegare, ma ha commesso fallo. Secondi preziosi per il Portogallo.

113′ L’Italia sta dando dimostrazione di poter fare partita anche in inferiorità numerica e continua a provarci con la forza dell’orgoglio in questi minuti conclusivi.

111′ NOOOOOOO! INCREDIBILE! CHE GOL HA SBAGLIATO CUTRONE! Cross in mezzo di Zappa verso Cutrone che gira verso il secondo palo: pallone fuori di niente.

110′ Inserimento vincente di Jota che viene trovato dal filtrante di Barò e davanti a Carnesecchi la mette dentro con il tocco.

109′ JOTA!!!! IL PORTOGALLO E’ AVANTI 4-3! GOL CHE GELA L’ITALIA!

108′ CARNESECCHI IPNOTIZZA LEAO! Il portiere dell’Italia riesce ad anticipare il tocco di Leao e a mettere in calcio d’angolo.

107′ Diogo Dalot era riuscito a trovare la posizione in mezzo, ma commette fallo nei confronti di Ranieri: il difensore dell’Ascoli si prende un’altra punizione preziosissima.

106′ COMINCIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE!

23.16 Mancano quindici minuti che saranno di sofferenza e che potrebbero decidere questo quarto di finale. Eventualmente, in caso di parità al 120′, si ricorrerà ai calci di rigore.

FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE! L’Italia regge anche in dieci uomini: risultato sempre sul 3-3.

105′ CHE OCCASIONE PER IL PORTOGALLO! Jota scodella in mezzo verso Leao che sbaglia completamente il colpo di testa! Graziata l’Italia in questa occasione.

103′ Raspadori! Non riesce a trovare il guizzo al momento del tiro dopo che si era inserito bene al limite dell’area.

102′ C’è tanta stanchezza in questa fase: tanti gli errori tecnici e tante le imprecisioni, con l’Italia che prova a giocarsela a viso aperto malgrado l’inferiorità numerica.

100′ BRAVISSIMO DAVIDE FRATTESI! Copertura straordinaria su Jota che non riesce a sfondare grazie all’intervento di fisico dell’azzurro che si guadagna una rimessa dal fondo in maniera molto intelligente.

98′ CHE OCCASIONE PER L’ITALIA! CUTRONE AD UN PASSO DAL GOL! Contropiede splendido guidato dall’attaccante del Valencia, ma arriva il grande intervento di Diogo Costa.

96′ L’Italia adesso gestisce il pallone, cercando di correre meno rischi possibili in questi minuti e sfruttando la qualità di Sottil nell’uno contro uno.

94′ Cambio nel Portogallo: fuori l’autore della doppietta, Dany Mota e dentro il centravanti del Milan Rafael Leao.

93′ Nicolato fa cenno di giocare con la difesa a 5 con Zappa che si allinea alla retroguardia.

92′ INCREDIBILE! ESPULSO LOVATO! Ingenuità del difensore del Verona. Allarga il braccio il giovane azzurro sul contrasto su Vitinha e si tratta della quinta espulsione in quattro partite per la nostra Nazionale in questo Europeo.

91′ SI RICOMINCIA! Nel frattempo è uscito un esausto Scamacca per lasciare spazio a Ricci.

22.57 Si sta per esaurire la pausa che precede i tempi supplementari con i due capitani a rapporto per il sorteggio.

22.54 L’Italia ha saputo reagire ancora una volta nel finale di gara, con l’orgoglio, con l’inventiva e la fantasia di Sottil, cambio che ha dato una sterzata all’Italia. Anche Cutrone si è fatto trovare immediatamente pronto.

TRIPLICE FISCHIO DELL’ARBITRO! SI VA AI TEMPI SUPPLEMENTARI! 3-3 FRA ITALIA E PORTOGALLO!

94′ Punizione per il Portogallo affidata a Vitinha dai 25 metri.

92′ Siamo in corso del recupero con l’arbitro che ha assegnato tre minuti.

91′ Partita incredibile ora, sono saltati tutti gli schemi. Lovato serve Cutrone che non riesce a trovare la deviazione giusta verso la porta.

90′ Giocata splendida di Sottil che si beve tre difensori sulla sinistra e scarica in mezzo per Cutrone che da centravanti vero trova la deviazione vincente con l’esterno destro! L’Italia l’ha ripresa!

89′ GOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!!! PATRICK CUTRONEEEEEEEEEEEEE!!!! L’ITALIA L’HA RIPRESA!!!! 3-3!!! IL CAPITANO!

88′ Il cross di Zappa è lungo per tutti, raccoglie dall’altra parte Sottil che tenta un tiro, ma para bene il portiere sul primo palo.

87′ Doppia sostituzione per il Portogallo: fuori Vieira e Braganca e dentro Conceicao (figlio d’arte) e Barò.

86′ Si è salvata quindi l’Italia che adesso deve provare ad uscire dal pressing portoghese per procurarsi qualche potenziale opportunità.

84′ IL DESTRO DI JOTA! CARNESECCHI RISPONDE! Ha provato a liberare tutta la sua potenza il gioiellino di proprietà del Benfica, ma ha trovato la grande risposta del portiere azzurro.

83′ Dany Mota viene ancora arginato da un roccioso Ranieri, il più solido degli azzurri in fase difensiva.

82′ Formazione iperoffensiva quella schierata ora da Nicolato che si gioca il tutto per tutto in questo finale di gara per provare a trascinare la contesa ai supplementari.

81′ Due cambi per l’Italia: dentro il capitano Cutrone al posto di Rovella e Sottil al posto di Sala.

80′ Ranieri anticipa Dany Mota! Altra grande chiusura del difensore cresciuto nel vivaio della Fiorentina.

79′ Jota supera in velocità Lovato, ma il difensore del Verona lo contiene e riesce a deviare in corner.

77′ Subito prova a puntare Dalot, Zappa, appena entrato. Il terzino del Cagliari deve dare rapidità ed idee alla manovra della squadra di Nicolato.

76′ Nel Portogallo invece lascia il campo Gedson Fernandes per far posto a Jota.

75′ Doppio cambio per l’Italia: fuori un opaco Bellanova e Pobega, dentro Zappa e Maggiore.

74′ PAZZESCO! OCCASIONE INCREDIBILE PER L’ITALIA! Scamacca trovato da Bellanova: splendida parata del portiere. Ma l’arbitro successivamente segnala il fuorigioco.

72′ Cambio per il Portogallo: fuori Goncalo Ramos e dentro Florentino Luis. Fra poco anche l’Italia effettuerà una doppia sostituzione.

71′ VITINHA! Combinazione ottima con Dany Mota e conclusione violenta verso la porta: corpo troppo all’indietro e pallone che sorvola la traversa.

69′ CHE RISCHIO PER L’ITALIA! Salvataggio sulla linea di Ranieri dopo l’incertezza in uscita da parte di Carnesecchi. Il Portogallo è andato vicino ad un altro gol per l’ennesima sbandata difensiva degli azzurrini.

67′ L’anticipo di Ranieri su Dany Mota! Era buona l’iniziativa sulla sinistra da parte di Tavares.

66′ Pobega non arriva sul pallone! Buon cross di Rovella verso il centrocampista azzurro che non tocca la sfera per pochi centimetri.

65′ Troppa fretta per Sala che scarica subito per Scamacca, ma non ci sono altri rinforzi. Poteva aspettare un tempo in più l’esterno della SPAL.

64′ Congelati i cambi per entrambe le squadre. Questi due gol hanno scombinato i piani e il momento adesso è di grande tensione.

62′ Ottima iniziativa di Raspadori che allarga verso Frattesi: cross teso in mezzo a cercare Scamacca che deposita nella porta spalancata. Gli azzurri non muoiono mai ed hanno reagito ancora una volta.

61′ SCAMACCA! SCAMACCA! GOOOOOOOOLLLLLL! L’ITALIA E’ ANCORA VIVA! 3-2!!

59′ Grande stacco di testa da parte di Diogo Queiros che sfrutta il piazzamento errato della retroguardia azzurra e con l’esterno piazza il 3-1!

58′ GOOOOOOLL! GONCALO RAMOS!! 3-1 PORTOGALLO!

57′ Vieira anticipa Pobega che lo stende in scivolata: ammonito il centrocampista spezzino. Era diffidato: salterà l’eventuale semifinale.

56′ Dany Mota commette fallo in attacco e concede un calcio di punizione all’Italia.

54′ PAZZESCA PARATA DI DIOGO COSTA! CHE OCCASIONE DELL’ITALIA! Pobega innesca sulla corsa Sala che crossa in mezzo per Frattesi: colpisce di testa fortissimo il centrocampista del Monza con il pallone che carambola addosso al portiere. Davvero sfortunata l’Italia.

53′ Se la cava con un richiamo verbale il capitano azzurro che ha rischiato la sanzione disciplinare in questa circostanza.

52′ Si allunga troppo il pallone Del Prato e finisce per travolgere nella corsa Tomas Tavares: l’arbitro lascia correre per il vantaggio.

50′ Molto macchinoso Rovella che, una volta recuperato il pallone, non riesce a verticalizzare con una certa velocità e permette al Portogallo di rientrare.

49′ Vitinha commette fallo su Sala: buono l’inserimento dell’esterno sinistro azzurro che prova ad alimentare l’azione offensiva dell’Italia.

48′ L’Italia deve cercare di trarre beneficio dall’onda dell’entusiasmo del gol di Pobega. Sarà fondamentale cominciare forte in questo inizio di ripresa.

46′ Subito attento Del Prato a chiudere in fallo laterale un pallone che poteva diventare interessante.

SI RICOMINCIA! BUON DIVERTIMENTO!

22.02 Tante possono essere le opzioni per Nicolato nel secondo tempo: Cutrone e Pinamonti possono essere due innesti importanti, come Sottil sull’esterno e Ricci a centrocampo.

21.59 Per il Portogallo si tratta del primo gol subito nella competizione dopo tre clean sheet nella fase a gironi. Segno della grande solidità dei lusitani che però stasera hanno palesato di poter avere qualche crepa.

21.56 L’Italia dovrà sicuramente essere più attenta in fase difensiva nel secondo tempo e un po’ più cinica negli ultimi metri, in particolare dalla trequarti in avanti.

21.52 Tre gol tutti e tre da calcio d’angolo: prima i due del Portogallo con l’Italia che si fa trovare impreparata sulle due grandi giocate dell’attaccante del Monza Dany Mota. La nazionale di Nicolato però non molla e torna in carreggiata grazie a Pobega negli ultimi attimi della prima frazione di gioco.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! L’ITALIA RIMANE IN PARTITA CON IL GOL DI POBEGA ALL’ULTIMO PALLONE DEI PRIMI 45 MINUTI!

46′ Calcio d’angolo battuto da Rovella che trova la spizzata di testa di Frattesi che allunga per Pobega: tocco vincente a porta vuota per il centrocampista spezzino.

45′ GOOOOOOOOOOOLLLLLLL! POBEGA RIAPRE LA PARTITA! 2-1!!

45′ Bellanova si libera sulla destra e prova a crossare in mezzo: calcio d’angolo per gli azzurri.

43′ SCAMACCA! COLPISCE MALE! Pobega ha tanto spazio e passa per Scamacca che con il destro allarga la conclusione che finisce larga.

42′ Sarebbe stato fondamentale per gli azzurrini trovare la rete in questo momento per arrivare all’intervallo in svantaggio di un solo gol.

40′ CHE OCCASIONE PER L’ITALIA! Pallone ottimo di Ranieri verso Frattesi che non conclude davanti al portiere. Scarico indietro per Bellanova che arriva in corsa e spara altissimo con il corpo all’indietro.

39′ L’Italia prova a tenere il pallone, ma la manovra degli azzurrini è molto leggibile e lenta: il Portogallo chiude facilmente ogni linea di passaggio.

37′ FRATTESI NON LA TOCCA PER UN SOFFIO! Buona iniziativa di Sala sulla sinistra e Frattesi non riesce a toccarla con la punta del piede davanti alla porta.

36′ Scamacca viene cercato da Pobega, ma legge molto bene questo pallone Diogo Queiros.

34′ Commette fallo Pobega a centrocampo e il Portogallo può ripartire ancora una volta.

32′ Sventagliata di Vieira da calcio d’angolo, sponda di Braganca che rimane liberissimo da marcatura e Dany Mota può stoppare e concludere sotto la traversa. Difesa azzurra addormentata in questa occasione.

31′ GOOOL! IL RADDOPPIO DEL PORTOGALLO! ANCORA DANY MOTA!

30′ Il destro al volo di Diogo Queiros rimpalla su Del Prato e finisce ancora in corner.

29′ Stanno calando i ritmi in questa fase, con il Portogallo che fa la partita e decide se addormentarla o accelerarla a seconda della situazione.

27′ Riesce a recuperare il pallone il Portogallo con Raspadori troppo frettoloso nel forzare la giocata in questo frangente.

26′ Splendido triangolo chiuso da Bellanova che arriva sul fondo e guadagna un buon corner.

25′ Nell’altra semifinale in contemporanea, il risultato è ancora bloccato sullo 0-0 fra Danimarca e Germania.

24′ IL SINISTRO DI POBEGA! Il centrocampista dello Spezia evita con una finta Braganca e carica il mancino che finisce a lato non di molto.

22′ Azione articolata dell’Italia con Rovella che decide di non tirare dal limite dell’area e alla fine l’apertura dall’altra parte verso Bellanova da parte di Pobega risulta troppo lunga.

21′ Buona l’asse Scamacca-Frattesi innescata da Lovato: diligente la copertura difensiva da parte di Diogo Leite.

19′ Da qualche minuto ha ricominciato a gestire il pallone il Portogallo che palleggia bene, in attesa di un varco verso la porta.

17′ Gedson Fernandes prova a deviare verso la porta, ma stavolta il pallone finisce a lato.

16′ CI PROVA DIOGO DALOT! Cross che diventa un tiro con Carnesecchi che non si fida della presa e mette in calcio d’angolo.

15′ Sembra aver preso le misure ora l’Italia dopo un inizio davvero complicato per le folate del Portogallo.

13′ Commette fallo Scamacca appoggiandosi troppo sulla schiena di Queiros. Lancio troppo lungo per il centravanti del Genoa che ha tentato invano di farsi strada con il fisico.

12′ CHE RISCHIO DI LOVATO! Fa rimbalzare il pallone su un lancio lungo e in qualche modo riesce ad anticipare ed ostacolare l’inserimento di Mota.

11′ Dalla panchina Nicolato prova a rincuorare i suoi ragazzi, dicendo che la partita è ancora lunga e tutto può ancora succedere.

9′ RISCHIA RANIERI! Malinteso con Carnesecchi che poteva costare carissimo per gli azzurrini.

8′ Calcio d’angolo battuto da Braganca e Dany Mota si smarca grazie alla sponda di Fernades e conclude a rete con un gesto tecnico spettacolare in sforbiciata. Colpita a freddo l’Italia che è già sotto.

7′ GOOOL!! PORTOGALLO IN VANTAGGIO! SUPER GOL IN ROVESCIATA DI DANY MOTA!

6′ VITINHA CI PROVA! GRANDE INTERVENTO DI CARNESECCHI! Splendida pressione di Vieira che serve Vitinha che arriva alla conclusione, ci mette le mani il portiere.

5′ Ottima pressione da parte di Pobega che si sgancia e serve Raspadori: l’attaccante del Sassuolo supera un difensore, ma poi non riesce a concludere, perdendo un rimpallo.

4′ Sembrava esserci fallo su Frattesi che subisce un intervento pericoloso a centrocampo, ma il direttore di gara non lo ravvisa.

3′ Si propone ancora Bellanova sulla fascia, ma Gedson Fernandes lo tampona in fallo laterale.

2′ Duro intervento su Raoul Bellanova: per fortuna per lui non si tratta di nulla di grave.

1′ Si sono affrontate nell’Europeo del 2015 queste due formazioni alla fase a gironi: in quel caso terminò 0-0.

SI COMINCIA! L’ITALIA VA A CACCIA DELLA FINALE!

20.59 Si innalza sulla capitale slovena l’inno del Portogallo.

20.57 Risuona il nostro inno, l’Inno di Mameli a caricare gli azzurrini.

20.56 Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo allo Stozice Stadium di Ljubljana.

20.52 Esattamente due mesi fa, l’Italia vinceva 4-0 contro la Slovenia l’ultima gara del girone e si qualificava per la fase ad eliminazione diretta della competizione. I ragazzi di Paolo Nicolato, oltre alla vittoria sui padroni di casa, hanno racimolato due pareggi contro Repubblica Ceca e Spagna, e nell’intera fase a gruppi hanno accumulato addirittura quattro cartellini rossi in tre partite.

20.48 L’Italia si ritrova di fronte una delle favorite principali alla vittoria finale: il Portogallo di Rui Jorge.

20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Sala; Raspadori, Scamacca

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Tomas Tavares; Gedson Fernandes, Daniel Bragança, Vitinha; Fabio Vieira; Gonçalo Ramos, Dany Mota

20.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, valevole per i quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio 2021.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio 2021. Allo Stozice Stadium di Ljubljana (Slovenia) si giocano un posto in semifinale Italia e Portogallo.

Esattamente due mesi fa, l’Italia vinceva 4-0 contro la Slovenia l’ultima gara del girone e si qualificava per la fase ad eliminazione diretta della competizione. I ragazzi di Paolo Nicolato, oltre alla vittoria sui padroni di casa, hanno racimolato due pareggi contro Repubblica Ceca e Spagna, e nell’intera fase a gruppi hanno accumulato addirittura quattro cartellini rossi in tre partite. Contro il Portogallo occorrerà trovare una quadratura anche dal punto di vista disciplinare. Gli azzurrini saranno guidati in attacco da tre grandi nomi come Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter) e Gianluca Scamacca (Genoa).

L’Italia si ritrova di fronte una delle favorite principali alla vittoria finale: il Portogallo di Rui Jorge. La qualità dei lusitani è altissima considerato il livello della competizione: spiccano i nomi del centravanti milanista Rafael Leao, dell’ala destra del Barcellona Francisco Trincao, nonché della coppia difensiva Leite-Queiros che ha incantato durante la fase a gironi, nella quale la nazionale portoghese non ha subito neanche un gol contro Svizzera, Inghilterra e Croazia.

Queste le probabili scelte dei due selezionatori:

Portogallo (4-3-3): Costa; Correia, Queiros, Leite, Dalot; Vieira, Luis, Gedson Fernandes; Trincão, Mota, Ramos. All. Rui Jeorge.

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Pirola, Ranieri; Bellanova, Maleh, Pobega, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone. All. Nicolato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, quarto di finale dell’Europeo Under 21 di calcio 2021. Calcio d’inizio previsto allo Stozice Stadium di Ljubljana alle ore 21.00, noi ci collegheremo con una mezz’oretta di anticipo per introdurre al meglio questo big match. Buon divertimento e buon futbol a tutti!

