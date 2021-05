LIVE Chelsea-Real Madrid 2-0, Champions League in DIRETTA: pagelle e highlights. Werner e Mount portano in finale i padroni di casa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.05 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.00 Ecco le pagelle:

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy 8; Christensen 6, Thiago Silva 7, Rüdiger 7.5; Azpilicueta 6 (88′ James 6), Kanté 7.5, Jorginho 6.5, Chilwell 6; Mount 8 (88′ Ziyech s.v.), Havertz 7.5; Werner 7 (67′ Pulisic 7). All. Tuchel 8.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois 6; Militao 5, Sergio Ramos 4.5, Nacho 5; Vinicius 6 (63′ Asensio 5.5), Modric 6, Casemiro 5 (76′ Rodrygo 5), Kroos 5.5, Mendy 5 (63′ Valverde 6.5); Hazard 4.5 (89′ Mariano Diaz s.v.), Benzema 6.5. All. Zidane 5.

22.57 Il Chelsea va in finale di Champions League contro il Manchester City, partita che ha visto vincere la difesa e la velocità dei suoi offensivi con Werner, Pulisic e Havertz. Finale tutta inglese che promette spettacolo.

94′ Fine della partita, Chelsea-Real Madrid 2-0.

92′ Fuori Azpilicueta e Mount, dentro James e Ziyech nel Chelsea.

90′ Fuori Hazard e dentro Mariano Diaz nel Real Madrid.

89′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Ammonito Mount per fallo a centrocampo.

86′ Goooooooooooooooooooooooool, Mountttttttttttttttt, Pulisic supera Nacho e mette in mezzo per Mount che mette in rete, Chelsea-Real Madrid 2-0.

84′ Nacho mette in mezzo per Rodrygo, ma Rudiger non fa muovere il brasiliano.

82′ Real Madrid che ha bisogno di una rete per andare ai supplementari.

80′ Tiro di Pulisic che finisce a lato.

78′ 64% possesso palla per il Real Madrid.

76′ Fuori Casemiro e dentro Rodrygo nel Real Madrid.

74′ Giallo per Pulisic per fallo a centrocampo.

72′ Pulisic supera Casemiro ma non trova la precisione per il passaggio in mezzo.

70′ Fuori Werner e dentro Pulisic nel Chelsea.

68′ Kanté vicino alla rete del raddoppio, Valverde in scivolata evita la rete.

66′ Angolo di Kross che non trova Benzema.

64′ Fuori Vinicius e Mendy e dentro Asensio e Valverde nel Real Madrid.

62′ Giallo per Nacho per fallo su Havertz.

60′ Chelsea che in contropiede fa valere tutta la velocità dei suoi offensivi.

58′ Havertz in contropiede tutto solo si fa ipnotizzare da Courtois.

56′ Vinicius mette in mezzo per Benzema, Mendy blocca tutto.

54′ Mount vicino alla rete del raddoppio, tiro angolato con il destro.

52′ Chilwell di testa non trova la porta dopo un poderoso stacco.

50′ Casemiro prova a lanciare Hazard, ma viene anticipato l’ex del Chelsea.

48′ Traversa di Havertz di testa.

46′ Inizia la ripresa!

21.55 Partita che si muove sulle fiammate dei singoli, sblocca la partita Werner dopo una grande giocata di Havertz, Benzema sfiora il pareggio due volte.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo Chelsea-Real Madrid 1-0.

43′ Kanté ruba palla ad Hazard, scatenando le ire del compagno Benzema.

41′ Tiro di Werner che si spegne sulle mani del portiere.

39′ Real Madrid che prova ad alzare il baricentro.

37′ Chelsea che si limita solamente ad andare in contropiede.

35′ Giallo per Sergio Ramos per una reazione dopo un corner.

33′ Benzema ancora di testa, Mendy vola e respinge.

31′ Real Madrid che deve segnare per arrivare almeno ai supplementari.

29′ Gooooooooooooooooooooool, Wernerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, traversa di Havertz con il pallonetto mentre Werner mette in rete facilmente di testa, Chelsea-Real Madrid 1-0.

27′ Mendy compie una parata strepitosa su Benzema.

25′ Ricordiamo che l’arbitro della partita è l’italiano Orsato.

23′ Vinicius cross per Benzema che non arriva sul pallone.

21′ Real Madrid che fa il gioco, ma non riesce a rendersi ancora veramente pericoloso.

19′ Rete in fuorigioco di Werner.

17′ Modric prova il tiro, para Mendy tranquillamente.

15′ Werner mette in mezzo per Havertz che commette fallo su Nacho.

13′ Fallo di Jorginho, ammonizione per il nazionale azzurro.

11′ Tiro di Rudiger che chiama alla respinta Courtois in tuffo.

9′ Tiro di Kross da fuori area, para Mendy.

7′ Ritmi bassi in questo inizio di primo tempo.

5′ Real Madrid che spinge ma non riesce a trovare il varco con Vinicius.

3′ Possesso palla prolungato del Real Madrid.

1′ Inizia la partita!

20.57 Inno della Champions League in corso, tra poco si parte.

20.55 Il Chelsea affronterà il Real Madrid per la quinta volta in competizioni europee, dopo essere rimasto imbattuto nelle quattro precedenti (2 vittorie, 2 pareggi). Questa sarà anche la prima sfida tra le due squadre che verrà disputata in casa dei Blues.

20.50 Il Real Madrid non vince in Champions League da quattro trasferte (2 pareggi, 2 sconfitte) contro squadre inglesi, segnando soltanto due gol nel parziale. L’ultima vittoria contro queste avversarie è arrivata contro il Liverpool nell’ottobre 2014 (3-0 nella fase a gironi).

20.45 Il Chelsea ha superato il turno in cinque delle ultime sette sfide a eliminazione diretta in Champions League, quando non ha perso il match d’andata. Tuttavia, una di queste due eliminazioni è arrivata nell’ultima semifinale giocata nella competizione, contro l’Atlético Madrid nel 2013-14 (0-0 all’andata, 1-3 al ritorno).

20.40 Zinedine Zidane, va a caccia della quarta finale (su quattro semifinali giocate) in Champions League; in questo caso, il tecnico del Real Madrid eguaglierebbe il record di finali disputate da un allenatore nella storia delle competizioni (4 – al pari di Alex Ferguson, Carlo Ancelotti e Marcello Lippi).

20.37 Il Chelsea punta a raggiungere la terza finale di Champions League, portandosi a ridosso di Manchester United e Liverpool (entrambe quattro) come squadra inglese che ha partecipato a più finali nella competizione.

20.34 In caso di qualificazione, per il Real Madrid sarebbe la 17^ finale di Coppa dei Campioni/Champions League (al momento già record con 16 rispetto a qualsiasi altra squadra). Inoltre, si tratterebbe della quarta finale di Champions League per Zinedine Zidane al timone del Real Madrid: tante quante le Merengues ne avevano conquistate nella competizione prima del suo arrivo.

20.29 Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha perso da allenatore soltanto quattro delle 18 partite casalinghe in Champions League (12 vittorie, 2 pareggi): le sue squadre hanno segnato 48 gol nel parziale, ovvero una media di 2,7 a match

20.25 L’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, ha realizzato 71 gol in Champions League e, in caso di gol contro il Chelsea, potrebbe diventare il quarto miglior marcatore nella storia della competizione, superando Raúl (71).

20.22 Mason Mount, del Chelsea (22 anni, 115 giorni) potrebbe diventare il secondo giocatore inglese più giovane a segnare in una semifinale di Champions League, dopo Wayne Rooney nel 2007 (21 anni, 182 giorni contro il Milan). L’ultimo giocatore inglese ad andare a bersaglio con i Blues, in una semifinale di questa competizione, è stato Frank Lampard, nel 2008, contro il Liverpool allo Stamford Bridge.

20.18 Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, è stato coinvolto in 59 sequenze terminate con un tiro in questa Champions League: più di qualsiasi altro centrocampista nella competizione, e secondo soltanto a Kylian Mbappé, del Paris SG (60), tra i giocatori delle squadre rimaste in questa CL.

20.15 Ecco le formazioni ufficiali:

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. All. Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Vinícius Júnior. All. Zidane

20.10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Chelsea-Real Madrid, semifinale di ritorno di Champions League 2020/21.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Chelsea-Real Madrid, semifinale di ritorno di Champions League 2020/21, si riparte dall’uno a uno dell’andata in Spagna, il Chelsea sogna l’impresa.

Zidane che si prepara a ritrovare il capitan Sergio Ramos per la partita, che vale la possibile finale di Champions League. Il nazionale spagnolo farà reparto con Militao, mentre non ci sarà Varane causa problema all’adduttore. In linea mediana agiranno i soliti Modric, Casemiro e Kroos titolari, Marcelo (presente nonostante i dubbi sul suo ruolo di scrutinatore) dovrebbe partire dalla panchina con Odriozola terzino destro e Nacho a sinistra. Attacco titolare con Benzema, in goal all’andata, supportato da Vinicius e Asensio. Hazard parte dalla panchina.

Tuchel dovrebbe lasciar fuori Werner schierando Havertz falso 9 con Pulisic e Mount a supporto. In mezzo al campo i titolari per eccellenza Jorginho–Kantè con James e Chilwell a presidiare le corsie laterali, Alonso va in panchina. In porta Mendy, protetto dal pacchetto difensivo a tre composto da Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger. Il Chelsea ha dalla sua il vantaggio della rete segnata in trasferta che permetterebbe ai Blues di approdare in finale, certamente vincendo, ma anche in caso di pareggio a reti inviolate.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Chelsea-Real Madrid match di ritorno di semifinale di Champions League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

