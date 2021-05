Basket, Playoff Serie A 2021: la Virtus Bologna concede il bis e si porta sul 2-0 contro Brindisi

La Virtus Bologna espugna ancora Brindisi e porta la serie sul 2-0. Finisce 83-74 per la squadra di Djordjevic, ancora imbattuta in questi Playoff ed ora ad un passo dalla Finale Scudetto. Dall’altra parte c’è una Brindisi crollata proprio sul più bello ed ora chiamata ad una straordinaria impresa per far tornare la serie in Puglia per gara-5.

Sono ancora Milos Teodosic (16 punti con 4/4 da tre) e Marco Belinelli (16) i protagonisti della vittoria bolognese, ma importantissimo anche il contributo di Giampaolo Ricci, autore di 15 punti. A Brindisi non sono bastati i 16 punti di D’Angelo Harrison e i 12 con 8 rimbalzi di Derek Willis.

Belinelli inizia subito con due triple, ma Brindisi replica con un controparziale di 8-0. Si gioca punto a punto con nessuna delle due squadre che riesce ad allungare. L’ultima firma del quarto è di Teodosic, che mette la tripla del 19-18 alla prima sirena. La Virtus inizia meglio il secondo quarto (24-18), ma Brindisi si aggrappa ad Harrison e Perkins, con i padroni di casa che si portano avanti sul 32-30. Poco prima dell’intervallo ancora Teodosic brucia la retina dall’arco con Bologna che chiude il secondo quarto sul 39-38.

Al rientro dalla pausa lunga è sempre il solito Teodosic a mettere la quarta tripla della sua partita (47-40). E’ il momento dell’allungo della Virtus, che tocca anche il +8 con il sottomano di Belinelli. L’ex Spurs infila anche la bomba del +11 (49-60), ma Brindisi riesce a reagire ed arriva sul -4 (56-60) quando si entra negli ultimi dieci minuti.

Ricci apre il quarto da tre punti, ma replica Zanelli. La Virtus torna sulla doppia cifra di vantaggio con Abass (60-70) ed è il break decisivo per la squadra di Djordjevic. Gli ospiti controllano il vantaggio e replicano ad ogni tentativo di rimonta di una Brindisi che ci prova davvero fino all’ultimo secondo. La bomba di Ricci del +11 fa calare definitivamente il sipario sul match, con la Virtus che vince 83-74 e si porta sul 2-0.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPPY CASA BRINDISI – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 74-83 (18-19, 20-20, 18-21, 18-23)

Brindisi: Bostic 9, Motta, Zanelli 6, Harrison 16, Visconti, Gaspardo 2, Thompson 9, Cattapan, Udom, Bell 3, Perkins 15, Willis 12

Bologna: Deri, Belinelli 16, Pajola 1, Alibegovic 2, Markovic 3, Ricci 15, Adams, Hunter 9, Weems 2, Teodosic 16, Gamble 10, Abass 9

Credit Ciamillo