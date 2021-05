LIVE Brindisi-Virtus Bologna 74-83, Serie A basket in DIRETTA: le V-Nere vincono anche gara due. Le finali sono a un passo per Belinelli e compagni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Teodosic e Belinelli hanno segnato 16 punti a testa, ma il migliore in campo, oggi, è stato un Giampaolo Ricci autore di una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.

Finisce qua, la Virtus Bologna si impone 74-83 a Brindisi e vola sul 2-0.

74-83 2/2 ai liberi per Harrison, 20 secondi alla fine.

72-83 2/2 ai liberi per Belinelli.

72-81 1/2 ai liberi per Teodosic.

72-80 Thompson risponde segnando, a sua volta, da tre.

69-80 Bomba di Ricci su assist di Teodosic. +11 Virtus a due minuti dalla fine.

69-77 2/2 ai liberi per Ricci.

69-75 1/2 ai liberi per Perkins.

68-75 Bomba pensantissima di Zanelli.

65-75 Due punti per Hunter.

65-73 Due liberi a segno per Perkins.

63-73 Libero a segno per Abass.

63-72 Penetrazione vincente di Abass, il quale subisce anche fallo.

63-70 Gioco da tre punti di Bostic.

60-70 Palleggio, arresto e tiro vincente di Abasso.

60-68 Fa 1/2 ai liberi anche Perkins.

59-68 1/2 ai liberi per Pajola. Brindisi ha già esaurito il bonus.

59-67 Gamble parte dalla punta e appoggia al tabellone.

59-65 Tripla di Zanelli.

56-65 Schiacciatona di Gamble.

56-63 Una bomba di Ricci apre le marcature nel periodo conclusivo.

Il terzo quarto termina qua.

56-60 2/2 ai liberi per Bostic.

54-60 2/2 ai liberi per Udom.

52-60 Willis va in lunetta con due liberi, sbaglia il secondo, ma prende il rimbalzo e realizza un insolito gioco da tre punti.

49-60 Bomba assurda di Belinelli sulla sirena dei 24.

49-57 E Belinelli risponde a tono.

49-54 Bomba dall’angolo di Bostic.

46-54 Sottomano vincente di Belinelli dopo un bel recupero di Pajola.

46-52 Contropiede vincente di Thompson.

44-52 Hunter su assist di Markovic.

44-50 Due punti per Gamble.

44-48 Due punti in penetrazione di Thompson.

42-48 1/2 ai liberi per Markovic.

42-47 Tiro dalla media a segno per Harrison.

40-47 Quarta bomba di Teodosic su assist di Markovic.

40-44 Perkins da sotto.

38-44 Bomba di Ricci su assist di Teodosic.

38-41 Jumper dalla media di Teodosic.

Si riparte!

Finisce qua il secondo quarto, Virus avanti di un punto sul 38-39.

38-39 Perkins va in lunetta, ma fa solo 1/2.

37-39 Altra tripla di Teodosic, la terza della sua partita.

37-36 Bomba di Willis, l’Happy Casa torna in vantaggio.

34-36 Long two di Gaspardo.

32-36 Gamble schiaccia da sotto.

32-34 Markovic in contropiede serve Gamble che schiaccia.

32-32 Due punti di Ricci in post basso.

32-30 Ancora Perkins da sotto.

30-30 Taglio backdoor vincente di Abass.

30-28 Tap-in vincente di Perkins.

28-28 Markovic da due.

28-26 Bomba di uno scatenato Harrison.

25-26 Perkins da sotto.

23-26 Due punti per Alibegovic.

23-24 Altri due punti per Harrison.

21-24 Tecnico a Hunter, Bostic segna il libero.

20-24 Penetrazione fulminante e vincente di Harrison.

18-24 Contropiede Virtus coronato da una schiacciatona di Hunter su assist di Teodosic.

18-22 Teodosic riparte da dove aveva finito. Altra bomba per il serbo.

18-19 Teodosic segna da tre sulla sirena di fine primo quarto.

18-16 Tripla di Willis dall’angolo.

15-16 2/2 ai liberi per Harrison

13-16 Weems su assist di Teodosic.

13-14 1/2 di Hunter ai liberi.

13-13 Hunter da due su assist di Teodosic.

13-11 Harrison subisce fallo da parte di Teodosic mentre tira da tre e segna tutti e tre i liberi.

10-11 Abass, che aveva subito fallo in precedenza, fa 2/2 ai liberi.

10-9 Tecnico a Vitucci, Teodosic segna il libero.

10-8 Tripla dal palleggio per Thompson.

8-8 Ricci va in lunetta e fa 2/2.

8-6 Transizione di Brindisi e bomba di Bell.

5-6 Tripla dall’angolo di Willis.

2-6 Perkins prende un rimbalzo in attacco e segna.

0-6 Uscita dai blocchi e tripla per Belinelli.

0-3 Belinelli apre le marcature con una bomba.

20.45 Si parte.

20.40 Mancano cinque minuti alla palla a due.

20.30 Buonasera amici ed amiche di OA Sport. La partita inizierà tra un quarto d’ora.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di gara 2 delle semifinali playoff 2021 di Serie A basket tra l’Happy Casa Brindisi e la Virtus Bologna. Si tratta di una sfida semplicemente fondamentale per i pugliesi. Brindisi, infatti, ha perso gara 1, e con essa anche il fatto campo, e se dovesse lasciare sul piatto anche questo secondo atto, si vedrebbe costretta ad andare a vincere due volte a Bologna.



La Virtus, dal canto suo, in caso di successo avrebbe praticamente il pass per le finali tra le mani. L’Happy Casa, innanzitutto, sarà chiamata a trovare un modo per limitare il duo stellare delle V-Nere composto da Milos Teodosic e Marco Belinelli. I due ex NBA, infatti, in gara uno hanno mantenuto fede alla loro fama e hanno confezionato 40 dei 73 punti segnati da Bologna. Teodosic e Belinelli, peraltro, in due hanno realizzato dieci triple su ventidue tentate.

Ciò detto, sicuramente, in gara 2, Bologna dovrà trovare il modo di coinvolgere anche altri giocatori. Nel primo atto solo Belinelli e Teodosic, tra le file degli ospiti, hanno superato la doppia cifra. Se i due, stasera, si rivelassero meno incandescenti del previsto, le V-Nere dovrebbero, per forza di cose, trovare delle alternative. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 20.45, mi raccomando, non mancate!

