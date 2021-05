LIVE Atletica, Europei a squadre 2021 in DIRETTA: che partenza Italia! Alessandro Sibilio trionfa nei 400 ostacoli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.47. Sibioli vince con il tempo di 49″70, secondo posto per il britannico Chalmers in 49″95, terzo posto per il francese Vaillant in 50″76

15.46: ALESSANDROOOOOOOOOOOOO SIBILIOOOOOOOOOOOOOO!!! Grandissima rimonta nel rettilineo finale dell’azzurro che fa scattare nel migliore dei modi l’avventura italiana in Coppa Europa

15.42: Tra poco al via i 400 ostacoli uomini con Alessandro Sibilio:

2 ESP DELGADO Jesús David

3 FRA VAILLANT Ludvy

4 GER AGYEKUM Emil

5 ITA SIBILIO Alessandro

6 POL DOBEK Patryk

7 GBR CHALMERS Alastair

8 POR MESTRE Diogo

15.41. Sbagliano Berndorfer e Ruiz de Azua a 3.90 nell’asta

15.39: L’azzurra Fantini raggiunge 66.37, quinto posto al momento

15.37: 66.44 per la tedesca Borutta nel martello

15.35: Tra poco al via la gara dell’asta femminile. Nei concorsi sarà consentito un massimo di 4 errori complessivi:

1 GER BERNDORFER Stefanie

2 ESP RUIZ DE AZUA Malen

3 ITA BRUNI Roberta

4 POL KALITTA Victoria

5 GBR CAUDERY Molly

6 FRA CHEVRIER Margot

7 POR ONOFRE Marta

15.34. La francese Tavernier va al comando con 75.06

15.32: La polacca Kopron raggiunge 69.17 nel primo lancio

15.29: Si inizia con il lancio del martello donne. Queste le protagoniste, tre i lanci in programma. le prime quattro potranno effettuare il quarto lancio:

1 POL KOPRON Malwina

2 GBR MAYHO Jessica

3 FRA TAVERNIER Alexandra

4 POR SILVA Vânia

5 GER BORUTTA Samantha

6 ESP REDONDO MORA Laura

7 ITA FANTINI Sara

15.27: Nel triplo alle 18.32 prova a riavvicinare i quattordici metri Dariya Derkach (13,90 in stagione) e nei 3000 metri spazio alla matricola Micol Majori. A chiudere le due 4×100 metri: Federico Cattaneo, Fausto Desalu, Davide Manenti e Lorenzo Patta al maschile, mentre il quartetto femminile sarà composto da Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana (ore 19.08).

15.25: Debutto stagionale sui 5000 metri (ore 17.27) di Yeman Crippa, Leonardo Fabbri dalle 17.20 nel peso cercherà progressi rispetto alle ultime uscite, Matteo Guelfo srà al via nei 1500 metri delle 17.49, e nel giavellotto Roberto Orlando. Nei 400 metri l’Italia schiera il primatista italiano Davide Re (ore 18.28) con Alice Mangione, di recente scesa a 52.54, tra le donne (18.10).

15.22: Si parte alle ore 15.30 con la martellista Sara Fantini, dalle 15.38 toccherà all’asta con Roberta Bruni, si prosegue con i 400 ostacoli di Alessandro Sibilio (ore 15.45), e di Linda Olivieri (alle 16.02). Torna in pedana nel lungo Filippo Randazzo alle 16.06, nei 100 metri alle 16.15 c’è Gloria Hooper, alle 16.42 il disco con la tricolore invernale Stefania Strumillo, alle 16.47 la gara dei 3000 siepi con Martina Merlo e alle 17.14 in gara l’ottocentista Elena Bellò.

15.20: L’Italia potrà contare sui suoi atleti di punta tranne Marcell Jacobs (il fresco primatista sui 100 metri si è infortunato settimana scorsa in allenamento), Gian Marco Tamberi che ha dovuto rinunciare ieri a causa di un fastidio al piede e Larissa Iapichino (assenza concordata).

15.17: La Polonia insegue il big dopo il trionfo del 2019 e potrebbe essere la favorita, l’Italia sembra avere la possibilità per giocarsela anche con le altre big del Vecchio Continente come Germania, Francia, Gran Bretagna, mentre Spagna e Portogallo appaiono decisamente inferiori

15.14: All’appello manca l’Ucraina che ha riscontrato alcuni casi di Covid nel gruppo squadra ed ha rinunciato. le squadre al via sono dunque sette: Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Polonia e Italia

15.12: Ci attende uan giornata ricchissima di eventi con sette squadre al via della gara a punti, rivisitazione della vecchia “Coppa Europa”

15.10: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata del Campionato Europeo a squadre in programma a Chorzow (Polonia).

