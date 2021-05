CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.35: E’ il momento dei 100 donne con tante protagoniste di livello assoluto:

1 KUW AL SHAMMARI Mudhawi

2 USA PARKER Kiara

3 NGR OKAGBARE Blessing

4 CIV TA LOU Marie-Josée

5 JAM FRASER-PRYCE Shelly-Ann

6 USA OLIVER Javianne

7 USA CUNLIFFE Hannah

8 SUI DEL PONTE Ajla

19.34: E’ nullo ma sarebbe arrivato oltre i 22 metri il serbo Sinancevic, che chiude terzo. Vince Walsh, secondo Mihaljevic

19.33: Walsh arriva a 21.63 con il suo lancio di finale, Mihaljevic si ferma a 20.89. Tocca a Sinancevic

19.31: Vittoria per il russo Ivanyuk che si aggiudica l’alto con 2.33, doppio errore per Barshim

19.31: E’ il momento del lancio decisivo per i tre finalisti del peso

19.29: Un errore a testa a 2.36 per Ivanyuk e Barshim, che ha solo un tentativo per passare in testa

19.28: In testa dall’inizio alla fine e migliore prestazione mondiale stagionale con lo statunitense Norman che vince in 44″27, secondo posto per il colombiano Zambrano con un grande rettilineo finale con 44″57, terza piazza per lo statunitense Kerley in 44″60, James quarto in 44″61

19.27: Partenza a razzo di Norman

19.24: Questi i protagonisti dei 400 piani maschili:

1 QAT YAHIA IBRAHIM Ammar Ismail

2 BEL BORLÉE Kevin

3 COL ZAMBRANO Anthony José

4 RSA KERLEY Fred

5 USA NORMAN Michael

6 GRN JAMES Kirani

7 USA NORWOOD Vernon

8 KSA AL YASSIN Mazen Moutan

19.24: Sinancevic, Walsh e Mihaljevic al lancio finale del peso

19.22: Barshim passa a 2.33 e dunque si sale a 2.36

19.22: Che lancio del serbo Sinancevic!!! 21.88, eguagliato il record nazionale di Serbia e primo posto provvisorio

19.20: Quinto posto per l’azzurro Zane Weir che colleziona il quarto nullo consecutivo e chiude la sua gara con il 20.26 iniziale

19.20: Si ribalta la situazione nell’alto! Ivanyuk supera 2.33 e Barshim sbaglia al primo tentativo

19.18: Terzo nullo consecutivo per Weir, si viaggia lunghissimi nel peso. Resta in testa Walsh con 21.59, secondo posto per il croato Mihaljevic che ha lanciato a 21.57, terzo posto per il serbo Sinancevic che arriva a 21.55

19.17: C’è ancora gara nell’alto perchè Ivanyuk supera 2.30 al terzo tentativo, eliminati Protsenko e Starc

19.15: Ancora Kenya!!! Grande rettilineo finale di Kinyamal con 1’43″91 che è il miglior tempo mondiale stagionale, seconda piazza per il kenyano Rotich in 1’44″45, terza piazza per il britannico Rowden che chiude in 1’44″60, quarto il bosniaco Tuka in 1’44″78

19.14: Passaggio degli 800 in 50″29

19.13: Ivanyuk, Protsenko e Starc all’ultimo tentativo a 2.30

19.12: Questi i protagonisti degli 800 piani maschili, al via tra pochissimo:

1 ESP BEN Adrián

2 KEN KINYAMAL Wyclife

2 BIH TUKA Amel

3 GBR ROWDEN Daniel

4 GBR WEBB Jamie

5 KEN ROTICH Ferguson Cheruiyot

6 QAT HAIRANE Jamal

7 QAT HASSAN Abdirahman Saeed

8 RSA TSHITE Tshepo

8 KEN TUWEI Cornelius

19.10: Barshim supera 2.30 al primo tentativo, gli altri sbagliano tutti, compreso Nedasekau che aveva una sola possibilità e dunque è eliminato

19.06: Due nulli per Weir. Gara di ottimo livello. Walsh primo in 21.59, secondo posto per il serbo Sinancevic con 21.37, terza piazza per l’olandese Hassan in 20.86, quarto il croato Mihaljevic con 20.29, quinto Weir con 20.26

19.04: Fuori Wilson e Drouin nel salto in alto, passa la misura dopo due errori Nedasekau

19.02: Che gara della kenyana Jeruto, prima dall’inizio alla fine: migliore risultato stagionale in 9’00″67, secondo posto per la etiope Abebe che ha sbriciolato il personale con 9’02″52, che è anche il nuovo record etiope, terzo posto per Yavi con 9’02″64, quarta Kiyeng che è caduta sull’ultima barriera in 9’07″58, record sloveno per Mismas-Zrimsek in 9’16″82. Che grande gara!

19.01: Ultimo giro dei 3000 siepi: si stacca Yavi, se la giocano in tre

19.00: Walsh dà uno scrollone alla gara del peso con 21.59 e si porta in testa, secondo Mihaljevic con 2029, terzo Weir con 20.26

18.58: Yavi da dietro rientra nel gruppetto di testa dei 3000 siepi a due giri dalla fine. Sono in 4 in testa

18.58: Ivanyuk e Barshim superano 2.27 al primo tentativo

18.57: Jeruto davanti nei 3000 siepi, Kiyeng e Abebe molto vicine quando manca poco più di un km

18.55: Inizia con un buon 20.26 Zane Weir ed è in testa alla gara del peso nella prima rotazione di lanci

18.53: Starc e Protsenko, che avevano superato 2.,24 al terzo tentativo, scavalcano 2.27 al primo tentativo

18.51: Altissimo il livello nei 3000 siepi donne. Ecco le partenti:

1 KEN CHEPNGETICH Rosefline

2 ETH ABEBE Mekides

3 HUN TÓTH Lili Anna

4 SLO MISMAS-ZRIMSEK Marusa

5 KEN KIYENG Hyvin

6 TUN BOUZAYANI Marwa

7 BRN YAVI Winfred Mutile

8 ALB GEGA Luiza

9 GER KRAUSE Gesa Felicitas

10 AUS GREGSON Genevieve

11 UGA CHEMUTAI Peruth

12 KEN JERUTO Norah

13 USA COBURN Emma

14 KEN CHERONO Fancy

18.49: Rincorsa non certo da manuale, stacco arretrato ma salto di altissimo livello per la venezuelana Rojas che con 15.11 va a vincere la gara meritatamente!

18.48: Ricketts nullo e sarebbe stato vicino al 15 metri, 14.45 per Williams, tocca a Rojas che non dovrebbe avere problemi

18.47: Nell’alto supera i 2.24 Barshim al primo tentativo, al secondo tentativo Drouin, Ivanyuk, Wilson, Nedasekau, al terzo tentativo Starc e Protsenko, eliminato Thomas

18.46: C’è l’azzurro Zane Weir, unico italiano in gara, al via del getto del peso. Questi i protagonisti:

1 CGO ELEMBA Franck

2 BIH PEZER Mesud

3 ITA WEIR Zane

4 POL BUKOWIECKI Konrad

5 EGY HASSAN Mostafa Amr

6 SRB SINANCEVIC Armin

7 CRO MIHALJEVIC Filip

8 NZL WALSH Tomas

18.45: E’ il momento dei tre salti di finale del triplo donne

18.43: Vittoria al fotofinish per lo statunitense Bednarek che resiste alla rimonta del canadese De Grasse con 19″88, 19″89 per De Grasse, terzo posto per l’altro canadese, Brown in 20″25, Gatlin sesto in 20″49, ultimo il turco Guliyev in 21″49

18.42: Che garaaaaaaaaaa!!! Bednarek e De Grasse sulla stessa linea a 19″88

18.40: Salgono le rivali di Rojas: 14.98 per Ricketts e 14.69 per Williams. Sono loro tre a giocarsi la vittoria nell’ultimo salto

18.39: Tutto pronto per i 200 maschili, gara che si preannuncia molto spettacolare con tanti protagonisti al via:

1 CIV CISSÉ Arthur

2 LBR MATADI Emmanuel

3 GBR GEMILI Adam

4 TUR GULIYEV Ramil

5 CAN de GRASSE André

6 USA BEDNAREK Kenneth

7 CAN BROWN Aaron

8 USA GATLIN Justin

18.36: Nell’altro eliminati a 2.20 Alamin e Culver

18.35: Nageotte vince la gara dell’asta con 4.84. Noin aveva mai sbagliato prima del 4.94. Tre errori anche per Morris eliminata

18.33: La giamaicana Ricketts salta 14.88 e consolida il secondo post alle spalle di Rojas nel triplo dopo la quarta rotazione

18.31. Cheruyoooooooot!!! Che finale del kenyano che chiude con un 3’30″48, davanti all’australiano McSweyn che supera Tefera nel rettilineo finale e ferma il cronometro in 3’31″57, personal best per El Bakkali, marocchino, in 3’31″95

18.31: Passa in testa Cheryuot ai 200 metri dal traguardo

18.30: Tefera in testa all’ultimo giro

18.29: 54″30 il passaggio ai primi 400, velocissimo

18.26: Al via i 1500 uomini con il campione del mondo Cheuyot. Questi i protagonisti:

1 AUS GREGSON Ryan

2 SWE BERGLUND Kalle

3 AUS RAMSDEN Matthew

4 MAR EL BAKKALI Soufiane

5 QAT DRIOUCH Hamza

6 QAT MUSAB Adam Ali

7 KEN KIBET Vincent

8 QAT AL GARNI Mohamed

9 UGA MUSAGALA Ronald

10 AUS McSWEYN Stewart

11 KEN BIRGEN Bethwell

12 ETH TEFERA Samuel

13 KEN CHERUIYOT Timothy

14 USA SOWINSKI Erik

15 KEN SEIN Timothy

18.23: Perez arriva a 61.30, Allman sbaglia e si ferma a 58.58, Perez vince la gara con 61.30. Non è atletica questa… speriamo che questa regola venga cambiata. La vincitrice reale è la statunitense Allman

18.21: Nullo per Perkovic che finisce a terra dopo aver lanciato molto lontano il disco

18.21: Tutti gli atleti in gara superano 2.15 nell’alto

18.20: Allman, Perkovic e Perez vanno all’ultimo lancio che decide il podio del disco. Regola barbara e poco condivisibile

18.18: Restano in gara solo Nageotte e Morris nell’asta. Tre errori per Stefanidi, Bradshaw, Sutej e Zhuk a 5.84

18.16: Sprint lungo di Kipyegon che chiude in 1’58″26, 150 metri finale di un altro pianeta per la kenyana, secondo posto per la giamaicana Goule in 1’59″70, terza piazza per la marocchina Arafi in 1’59″83

18.15: Gara tattica, la lepre non viene seguita

18.13: Partiti gli 800 donne

18.10: Tra poco al via gli 800 femminili. Le protagoniste:

1 NOR HYNNE Hedda

2 ETH ALEMU Habitam

3 JAM GOULE Natoya

4 KEN KIPYEGON Faith

5 GBR HODGKINSON Keely

6 MAR ARAFI Rababe

7 UGA NANYONDO Winnie

8 USA GREEN Hanna

8 BEN YARIGO Noélie

18.08: Inizia il salto in alto maschile con al via:

1 BAH WILSON Jamal

2 QAT ALAMIN Hamdi

3 USA CULVER Trey

4 BAH THOMAS Donald

5 CAN DROUIN Derek

6 AUS STARC Brandon

7 UKR PROTSENKO Andriy

8 BLR NEDASEKAU Maksim

9 ANA IVANYUK Ilya

10 QAT BARSHIM Mutaz Essa

18.08: Nageotte supera 4.84 al primo tentativo, sbagliano tutte le altre, due errori per Sutej e Zhuk

18.07: la statunitense Valarie Allman va in testa alla gara del disco femminile con 65.57 dopo quattro rotazioni, alle sue spalle Perez con 63.75, terza Perkovic con 63.60

18.05: Grande tempo dello statunitense Rai Benjamin con 47″38, secondo posto per il brasiliano Dos Santos con 47″57, personal best, terza piazza per il rappresentante delle Isole Vergini McMaster con 47″82! Gara velocissima!!!

18.05: Parte fortissimo Dos Santos

18.04: Al via i 400 ostacoli maschili

18.02: nell’asta eliminata Sidorova a 4.74, un errore a testa a 4.84 per Bradshaw, Stefandi, Sutej, Zhuk

18.01: Nullo per Rojas nella seconda rotazione, Ricketts seconda con 14.60, Williams terza sempre con 14.60

18.00: Questi i finalisti dei 400 ostacoli uomini. Manca solo Warholm:

1 IRL BARR Thomas

2 TUR COPELLO Yasmani

3 IVB McMASTER Kyron

4 QAT SAMBA Abderrahman

5 USA BENJAMIN Rai

6 BRA dos SANTOS Alison

7 USA SELMON Kenneth

8 USA KENDZIERA David

17.55: La vittoria dei 400 ostacoli va al qatariota Osman in 49″58

17.54: Al via la finale locale dei 400 ostacoli:

3 QAT ABDALMUJIED Amor Ebed

4 QAT SAIFELDIN Muhand Khamis

5 QAT OSMAN Ashraf Hussen

6 TUN TOUATI Mohamed

7 IRI PIRJAHAN Mahdi

8 SUD SHAIB Mohamed

17.53: E’ subito super Rojas!!! La venezuelana inizia la sua gara con un fantastico 15.15

17.51: Che gara nell’asta! Queste le concorrenti che superano 4.74 al primo tentativo: Bradshaw, Nageotte, Morris, Stefanidi. Al secondo tentativo Sutej, due errori per Sidorova, eliminata a 4.64 Bengtsson

17.50: Nel disco donne, dopo due rotazioni, c’è in testa la cubana Perez con 63.75, davanti alla croata Perkovic con 63.60 e alla tedesca Vita con 63.03

17.45: Vittoria e gran tempo per il qatariuota Ogunode che con 10″ netti vince i 100 metri sopravanzando il rappresentante del Chad Youssouf in 10″26 e il quatariota Barrow (10″43)

17.42: Al via la gara locale dei 100 metri uomini:

1 QAT ZAMZOUN AL-ABSI Saeed Othman

2 QAT KHALID Mahamat Zakaria

3 QAT OGUNODE Tosin

4 CHA YOUSSOUF Mahamat Goubaye

5 QAT OGUNODE Femi

6 TUR ÖZER Kayhan

7 KSA IBRAHIM Mahmoud Hafiz

8 QAT BARROW Owaab

17.36: L’algerino Gouaned vince la finale B degli 800 con 1’45″47 davanti al marocchino Zahafi e al Qatariota Balla

17.35: nell’asta a 4.64 avanti Bradshow, Nageotte, Sidorova, Morris, Zhuk, Sutej. Due errori per Stefanidi e Bengtsson

17.33: In pista i protagonisti degli 800 uomini finale B:

1 QAT BALLA Musaeb Abdulrahman

2 ESP OLMEDO Manuel

2 KUW AL HARBI Khaled Mohamed Jaman

3 MAR SMAILI Mostafa

3 QAT MAHDI El Hafez

4 MAR ZAHAFI Mouad

4 TUN CHENINI Riadh

5 TUN AYOUNI Abdessalem

6 USA SOWINSKI Erik

7 ALG GOUANED Mohamed Ali

7 QAT MUBARAK Rabi Mohamoud

8 KUW ALZOFAIRI Ebrahim

8 ALG BENMAHDI Khaled

17.32: Al via il lancio del disco donne con

1 THA INSAENG Subenrat

2 USA ASHLEY Whitney

3 GER MÜLLER Nadine

4 CRO TOLJ Marija

5 GER VITA Claudine

6 USA ALLMAN Valarie

7 CUB CABALLERO Denia

8 CUB PÉREZ Yaimé

9 CRO PERKOVIC Sandra

17.28. Lo zambiano Luchembe vince la finale B dei 400 con il tempo di 46″29

17.25: Tra poco al via la finale B dei 400 metri:

2 QAT IBRAHIM ISSAKA Hussein

3 QAT MOHADJIR Abdel Madjid

4 ZAM LUCHEMBE Kennedy

5 TUN BALTI Rami

6 KSA FUTAYNI Ibrahim Mohammed

7 TUN JLASSI Mohamed Fares

8 QAT ABDULRAHMAN Mohamed Moussa

17.22: Sidorova supera i 4.50 al primo tentativo, al secondo Stefanidi, Morris e Sutej

17.17: Bradshaw e Nageotte superano 4.50, errori per Stefanidi e Morris

17.11: Bengtsson supera 4.50 al primo tentativo, errori per Zhuk e Sutej

17.05: Newman non salta, Sutej riesce a superare 4.35 dopo due errori

16.56: Al via tra poco il salto con l’asta donne:

1 SWE BENGTSSON Angelica

2 BLR ZHUK Iryna

3 SLO SUTEJ Tina

4 CAN NEWMAN Alysha

5 GRE STEFANIDI Katerina

6 GBR BRADSHAW Holly

7 USA NAGEOTTE Katie

8 USA MORRIS Sandi

9 ANA SIDOROVA Anzhelika

16.54: Il pubblico di casa attende il beniamino Mutaz Essa Barshim nel salto in alto: il Campione del Mondo è pronto a strabiliare, incrocerà il russo Ilya Ivanyuk (2.37 di stagionale), il bielorusso Maksim Nedasekau e l’ucraino Andriy Protsenko. Da seguire i 200 metri maschili con lo statunitense Kenneth Bednarek (19.93 di recente), l’eterno Justin Gastlin e l’ex iridato Ramil Guliyev.

16.51: Da seguire il confronto tra la greca Katerina Stefanidi e la russa Anzhelika Sidorova nel salto con l’asta (si riproporrà anche al Golden Gala di Roma), con la presenza della statunitense Sandi Morris. Da seguire con grandissima attenzione il confronto diretto sui 400 metri ostacoli tra lo statunitense Rai Benjamin e il qatariota Abderrahman Samba, due degli uomini più veloci di sempre (46.98 di personale).

16.48: Tanti i grandi campioni in gara: sui 100 metri femminili l’attesissimo scontro diretto tra la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, la nigeriana Blessing Okagbare, l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou. I 400 metri propongono lo statunitense Michael Norman e il grenadino Kirani James, da non perdere la venezuelana Yulimar Rojas nel salto triplo dopo il roboante 15.43 della scorsa settimana.

16.45: L’azzurro incrocerà il neozelandese Tom Walsh (Campione del Mondo), ma anche tutti i big europei come Tomas Stanek, Filip Mihaljevic, Armin Sinancevic, Konrad Bukowiecki.

16.43: L’Italia si affida a Zane Weir, gli altri azzurri di punta saranno impegnati in Coppa Europa nel weekend. Il lanciatore si è reso protagonista di un bel 21.05 domenica scorso, a sei centimetri dal personale

16.40: Tante le stelle iscritte all’evento in Medio Oriente e spettacolo assicurato nell’appuntamento che anticipa il Golden Gala di Firenze

16.38: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda tappa della Diamond League in programma a Doha in Qatar

Foto: Lapresse