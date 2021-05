Karate, Europei 2021: Viviana Bottaro e Mattia Busato lotteranno per il bronzo nel kata individuale

Subito buone notizie per l’Italia in arrivo dai Campionati Europei EKF di karate 2021, che hanno preso il via nel corso di questa mattina a Porec in Croazia. Le eliminatorie del kata, infatti, ci hanno regalato due finali per il bronzo con i due nostri atleti presenti. Stiamo parlando di Viviana Bottaro e Mattia Busato.

La genovese classe 1987, già tre volte oro nella kermesse continentale, ha iniziato il suo percorso dominando la Pool nel primo turno con il punteggio di 24.88. Nel secondo round ha alzato ancora l’asticella, piazzando un sontuoso 26.1, che le ha aperto le porte della Pool decisiva per centrare l’accesso alla finale per la medaglia d’oro. Purtroppo per la nostra portacolori, tuttavia, il terzo round l’ha vista fermarsi a quota 24.96, lasciando campo alla turca Dilara Bozan che, con 25.2, ha agguantato la finalissima, dove se la vedrà contro la temibile spagnola Sandra Sanchez Jaime, che ha dominato la scena nella sua Pool con un punteggio di 26.6. Viviana Bottaro, quindi, sabato pomeriggio dalle ore 15.30 si giocherà la medaglia di bronzo contro la francese Alexandra Feracci.

Passando al kata maschile, il nostro Mattia Busato ha vinto a mani basse la sua Pool iniziale con il punteggio di 25.06, migliorandosi poi nel secondo turno con un ottimo 25.66. Un risultato che lo ha portato alla Pool decisiva per l’approdo alla finale per l’oro, ma che ha concluso con 25.38, alle spalle del fortissimo spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila che, con 26.06 andrà a sfidare il turco Ali Sofuoglu nella finale per la medaglia del metallo più pregiato. Per il ventottenne nativo di Mirano, invece, sempre sabato dalle ore 15.45 arriverà la finale contro l’azero Roman Heydarov.

Foto: FIJLKAM