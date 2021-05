Karate, Europei 2021 oggi: orari 22 maggio, tv, programma, streaming, italiani in campo

Gli Europei 2021 di karate sono pronti ad entrare nel clou: oggi, sabato 22 maggio, in quel di Porec (Croazia) si terranno le finali delle varie specialità. Andiamo a scoprire gli orari delle gare odierne, focalizzandoci anche sulle piattaforme dove saranno visibili in tv e streaming e sugli italiani che saranno impegnati.

Dopo i primi due giorni di eliminatorie e ripescaggi, nella località istriana da oggi si fa sul serio con l’entrata in scena delle medaglie da assegnare. Diversi gli italiani che si sono qualificati per le finali odierne, anche se tutti concorreranno per il bronzo. Per quanto riguarda il kata individuale, riflettori puntati sui soliti Viviana Bottaro e Mattia Busato; nel kumite maschile occasione per Michele Martina (-84 kg) e Danilo Greco (-60 kg), mentre nel kumite femminile proveranno a posizionarsi sul gradino più basso del podio Erminia Perfetto (-50 kg), Sara Cardin (-55 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg). Di seguito il programma odierno, le piattaforme tv e streaming e gli italiani impegnati.

EUROPEI KARATE 2021 OGGI: ORARI E PROGRAMMA

Sabato 22 maggio



Ore 9.30-9.45 finali per il bronzo kumitè donne +68 kg – Clio Ferracuti

Ore 9.45-10.00 finali per il bronzo kumitè uomini +84kg

Ore 10.00-10.15 finali per il bronzo kumitè donne -68kg

Ore 10.15-10.30 finali per il bronzo kumitè uomini -84kg – Michele Martina

Ore 10.30-10.45 finali per il bronzo kumitè donne -61kg

Ore 10.45-11.00 finali per il bronzo kumitè donne -55kg – Sara Cardin

Ore 11.00-11.15 finali per il bronzo kumitè uomini -75kg

Ore 12.00-12.08 finale per l’oro kumitè donne +68 kg

Ore 12.08-12.15 finale per l’oro kumitè uomini +84 kg

Ore 12.25-12.33 finale per l’oro kumitè donne -68kg

Ore 12.33-12.40 finale per l’oro kumitè uomini -84kg

Ore 12.40-12.48 finale per l’oro kumitè donne -61kg

Ore 13.05-13.13 finale per l’oro kumitè donne -55kg

Ore 13.13-13.20 finale per l’oro kumitè uomini -75kg

Ore 15.30-15.45 finale per il bronzo kata individuale donne – Viviana Bottaro

Ore 15.45-16.00 finale per il bronzo kata individuale uomini – Mattia Busato

Ore 16.00-16.15 finali per il bronzo kumitè uomini -60kg – Danilo Greco

Ore 16.15-16.30 finali per il bronzo kumitè donne -50kg – Erminia Perfetto

Ore 16.30-16.45 finali per il bronzo kumitè uomini -67kg

Ore 16.45-17.30 finali per il bronzo kumitè a squadre

Ore 18.00-18.08 finale per il bronzo kata donne

Ore 18.08-18.15 finale per il bronzo kata uomini

Ore 18.25-18.33 finale per l’oro kumitè uomini -60kg

Ore 18.33-18.40 finale per l’oro kumitè donne -50kg

Ore 18.40-18.48 finale per l’oro kumitè uomini -67kg

Ore 19.05-19.30 finale per l’oro kumitè a squadre donne

EUROPEI KARATE 2021 OGGI: TV E STREAMING

L’appuntamento odierna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Collection (canale 205 di Sky) con la seguente suddivisione oraria: dalle ore 12.00 alle ore 13.30, e poi dalle ore 18.00 alle 19.30. Durante quelle fasce orarie, l’evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, mentre FIJLKAM, Karateworld.tv e il canale YouTube di WKF trasmetteranno la giornata integralmente. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale ed il riepilogo giornaliero delle gare per farvi restare sempre aggiornati sull’andamento del torneo.

Foto: FIJLKAM