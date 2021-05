Nuoto, Europei 2021 oggi: orari 22 maggio, tv, programma, italiani in gara

Penultima giornata di gare in questa edizione 2021 degli Europei di nuoto. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) tante gare da seguire con attenzione e la Nazionale italiana vorrà arricchire ulteriormente il proprio bottino in termini di medaglie conquistate.

Il programma prenderà il via alle ore 10.00 con le batterie dei 200 dorso femminili e Margherita Panziera, campionessa in carica. L’azzurra, argento nei 100 dorso ieri in una gara a dir poco rocambolesca visto l’annullamento della prima prova per un problema tecnico e la replica della stessa a fine programma, vuol dare conferma della buona condizione nella propria specialità.

A seguire ci saranno le heat dei 50 stile libero maschili con Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano, dei 50 farfalla donne con Costanza Cocconcelli, Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi e dei 100 farfalla uomini con Federico Burdisso, Matteo Rivolta e Piero Codia.

A completare il programma delle batterie i 50 rana femminili con la sfida interna tra Benedetta Pilato, Martina Carraro, Arianna Castiglioni e Lisa Angiolini e la 4×100 stile libero mixed con il quartetto azzurro a caccia della finale.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.00, inizieranno semifinali e finali. Attenzioni particolari per il Bel Paese le meriteranno gli 800 stile libero uomini con Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, i 50 rana maschili con Nicolò Martinenghi e Alessandro Pinzuti e i 200 misti donne con Ilaria Cusinato e Sara Franceschi.

Di seguito il programma delle gare e come seguirle in tv:

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO (22 MAGGIO)

Mattina

10:00 200 dorso donne batterie – Margherita Panziera

10:15 50 stile libero uomini batterie – Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano

10:27 50 farfalla donne batterie – Costanza Cocconcelli, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi

10:37 100 delfino uomini batterie – Federico Burdisso, Matteo Rivolta, Piero Codia

10:52 50 rana donne batterie – Benedetta Pilato, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Lisa Angiolini

11:02 4×100 stile libero mixed – Italia

Pomeriggio

18:00 800 stile libero uomini finale – Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti

18:12 100 stile libero donne finale

18:18 50 rana uomini finale – Nicolò Martinenghi, Alessandro Pinzuti

18:23 200 dorso donne semifinali

18:34 50 stile libero uomini semifinali

18:40 50 farfalla donne semifinali

18:48 100 farfalla uomini semifinali

18:57 50 rana donne semifinali

19:17 200 dorso uomini finale

19:24 200 misti donne finale – Ilaria Cusinato, Sara Franceschi

19:31 4×100 stile libero mixed finale

EUROPEI NUOTO IN TV

Gli Europei di nuoto in corsia a Budapest saranno trasmessi in diretta da RaiSport per quanto concerne le batterie al mattino, mentre le semifinali e le finali saranno visibili su Rai2, live streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.

Foto: LaPresse