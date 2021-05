Karate, Europei 2021 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, streaming, italiani in campo

Dopo la tappa di Premier League a Lisbona, il karate è pronto ad entrare nella fase calda della stagione. In attesa del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, oggi si torna sul tatami per gli Europei 2021, che si terranno a Porec (Croazia) da oggi, mercoledì 19 maggio, a domenica 23 maggio. Andiamo a scoprire gli orari delle gare odierne, focalizzandoci anche sulle piattaforme dove saranno visibili in tv e streaming e sugli italiani che saranno impegnati.

Nella località istriana vivremo quattro giorni ad altissimo livello con il meglio degli atleti del Vecchio Continente che si contenderà le medaglie in palio. L’appuntamento rivestirà un’importanza notevole anche in vista dei Giochi nipponici, dal momento che da un lato gli atleti si giocheranno punti pesanti per il ranking e dall’altro punteranno ad acquisire ulteriori certezze per quello che è sicuramente l’evento più atteso dell’anno. Di seguito il programma odierno, le piattaforme tv e streaming e gli italiani impegnati.

EUROPEI KARATE 2021 OGGI: ORARI E PROGRAMMA

Mercoledì 19 maggio

Ore 10.00: Eliminatorie kata femminile

Ore 11.00: Eliminatorie kata maschile

Ore 12.30: Eliminatorie e ripescaggi kumité donne +68kg

Ore 13.45: Eliminatorie e ripescaggi kumité uomini +84kg

Ore 15.00: Eliminatorie e ripescaggi kumité donne -68kg

Ore 16.15: Eliminatorie e ripescaggi kumité uomini -84kg

Ore 17.30: Eliminatorie e ripescaggi kumité donne -61kg

Ore 18.45: Eliminatorie e ripescaggi kumité uomini -75 kg

EUROPEI KARATE 2021 OGGI: ITALIANI IN CAMPO

Kata individuale: Viviana Bottaro e Mattia Busato

Kumite femminile: Laura Pasqua (-61kg), Silvia Semeraro (-68kg) e Clio Ferracuti (+68kg)

Kumite maschile: Luigi Busà (-75kg), Michele Martina (-84kg) e Simone Marino (+84kg)

EUROPEI KARATE 2021 OGGI: TV E STREAMING

Per quanto riguarda la giornata odierna, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su FIJLKAM, Karateworld.tv e sul canale YouTube di WKF. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale ed il riepilogo giornaliero delle gare per farvi restare sempre aggiornati sull’andamento del torneo. Ricordiamo che la situazione cambierà per le finali, che godranno anche della diretta tv su Sky Sport Collection (canale 205 di Sky).

