Ieri si sono conclusi i Campionati Europei 2021 di karate, che sono andati in scena a Porec (Croazia) da mercoledì 19 a domenica 23 maggio. Sei le medaglie conquistate dalla Nazionale italiana: un oro nel kata a squadre femminile e cinque bronzi. Andiamo ad analizzare la quattro giorni balcanica.

Prestazione da incorniciare per il terzetto composto da Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti, che nel kata a squadre femminile si prendono una meritatissima medaglia d’oro. Le azzurre hanno sconfitto in finale la Spagna di Garcia Lozano, Rodriguez Encabo e Roy Rubio davvero per un soffio (punteggio di 25.74 contro il 25.4 delle iberiche), salendo sul tetto d’Europa e confermandosi un trio di altissimo livello. Gradino più basso del podio, invece, per la controparte maschile, con Gianluca Gallo, Giuseppe Panagia e Alessandro Iodice che nella finale di consolazione hanno battuto la Slovacchia.

Rimanendo sul kata, stavolta a livello individuale, l’Italia ha messo in bacheca due medaglie di bronzo grazie ai soliti Viviana Bottaro e Mattia Busato. La genovese nella finalina per il terzo posto ha conquistato lo score di 26.08, sconfiggendo la francese Alexandra Feracci (ferma a 25.06), mentre il veneto è stato capace di distanziare di oltre due punti l’azero Roman Heydarov. Buoni segnali, dunque, in vista delle Olimpiadi di Tokyo, a cui sono entrambi già qualificati.

L’unico bronzo individuale arrivato nel kumite è stato griffato da Michele Martina, che ha chiuso sul gradino più basso del podio nella categoria -84 kg. Il classe 1996 nato a Tivoli nella finalina di sabato ha sconfitto per 1-0 il bosniaco Meris Muhovic e ha ottenuto un’importante soddisfazione a livello personale. Nessuna gioia per gli attesi Luigi Busà e Angelo Crescenzo, entrambi messi ko nelle fasi eliminatorie. Un’altra medaglia di bronzo è arrivata nel kumite a squadre femminile, dove Lorena Busà e Alessandra Mangiacapra sono state protagoniste di un percorso positivo chiuso con la vittoria in due round contro la Bulgaria nella finale per il terzo posto.

Foto: FIJLKAM