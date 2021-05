Karate, Europei 2021: Michele Martina e Clio Ferracuti puntano al bronzo, eliminato Luigi Busà. I risultati della prima giornata

Prima giornata di gare a Parenzo (Croazia), dove sono in corso gli Europei di karate 2021, con gli italiani subito protagonisti nelle eliminatorie e ripescaggi odierni, in cui gli azzurri hanno lottato per le medaglie tanto nelle competizioni maschili quanto in quelle femminili. Andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di mercoledì 19 maggio.

CATEGORIE FEMMINILI

Kumite -61 kg: l’unica rappresentante azzurra è Laura Pasqua, che però viene eliminata al primo turno dalla lettone Alita Popova (1-1 il punteggio). Ad accedere alla finalissima sono l’ucraina Anita Serogina e la serba Jovana Prekovic, mentre a lottare per il bronzo ci saranno da un lato la turca Coban e la slovacca Suchankova e dall’altro la tedesca Miggou e la francese Hertault.

Kumite -68 kg: anche questa categoria è amara per i colori azzurri, dal momento che Silvia Semeraro esce al secondo round per mano dell’ungherese Evelin Hollo (3-3 il risultato finale). A contendersi l’oro saranno la greca Vasiliki Panetsidou e l’azera Irina Zaretska; le due finaline per il bronzo vedranno contrapposte da un lato Agier (Francia) e Pedersen (Danimarca) e dall’altro Cavar (Bosnia) ed Eltemur (Turchia).

Kumite +68 kg: la gioia italiana al femminile viene da Clio Ferracuti, che si giocherà il bronzo contro la svizzera Ramona Bruederlin. Percorso gagliardo per l’azzurra, che vince la propria pool sconfiggendo nell’ordine la spagnola Palacio Gonzalez (4-0), la norvegese Lotte Andersen (3-1), la bosniaca Medic (6-0), per poi arrendersi in semifinale contro la turca Meltem Hocaoglu Akyol per 4-5. Quest’ultima competerà per l’oro contro la bulgara Aleksandra Stubleva, mentre nell’altra finalina per il bronzo ci saranno la greca Chatziliadou e la kosovara Orana.

CATEGORIE MASCHILI

Kumite -84 kg: possibilità di bronzo per Michele Martina, che se lo contenderà contro il bosniaco Meris Muhovic. L’azzurro ha vinto la propria pool sconfiggendo nell’ordine lo spagnolo Ibanez (4-3), l’estone Baranov (0-0), il rumeno Iorga (0-0) e il polacco Babos (5-2), per poi arrendersi in semifinale all’azero Panah Abdullayeh (1-1). Quest’ultimo si giocherà l’oro contro il turco Ugur Aktas, mentre nell’altra finale per il bronzo gareggeranno lo slovacco Gyurik e il croato Kvesic.

Kumite +84 kg: l’italiano Michele Ciani va ko al primo turno per mano dell’israeliano Ahamd Abu Basal (0-3). In finale gareggeranno il serbo Slobodan Bitevic e il tedesco Jonathan Horne, mentre le due finali per il bronzo vedranno contrapposti Gebka (Polonia) e Tzanos (Grecia) da un lato e Nishevci (Kosovo) e Gurbanli (Azerbaijan) dall’altro.

Kumite -75 kg: un solo azzurro in gara, ovvero il cinque volte campione continentale Luigi Busà, che si è arreso al croato Enes Garibovic nella pool 4, non prendendo parte al ripescaggio. Lo slavo si giocherà il bronzo, dopo essere uscito sconfitto dalla semifinale contro l’ucraino Stanislav Oruna, il quale andrà a caccia dell’oro contro l’azero Rafael Aghayev, giustiziere a sua volta del tedesco Noah Bitsch. A completare il novero dei ripescati ci ha pensato dunque il montenegrino Mario Hodzic, superando 3-0 l’austriaco Luca Rettenbacher.

