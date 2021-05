Karate, Europei 2021: la squadra di kumitè femminile combatterà per il bronzo, eliminato il team maschile

Il venerdì dei Campionati Europei EKF di karate 2021 di Porec (Croazia) è stato dedicato alle eliminatorie e ripescaggi del kumitè a squadre. Sul fronte femminile, le nostre portacolori hanno conquistato con pieno merito la decima finale assoluta per i nostri colori in questa manifestazione continentale, mentre il comparto maschile non è stato in grado di emergere e ha visto interrompersi nelle prime battute il proprio cammino.

Dopo essere approdato agevolmente al secondo round della manifestazione nella serata di ieri, infatti, il team composto da Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Andrea Ortenzi e Lorenzo Pietromarchi ha concluso il suo percorso già all’esordio di giornata contro l’Ucraina. Punteggio di 3-1 per i nostri rivali, che hanno dimostrato sin dall’avvio come ci fosse troppa differenza tra le due squadre. La finale per l’oro sarà tra Montenegro e Croazia. Quelle per il bronzo saranno Ucraina-Francia e Spagna-Azerbaijan.

Per l’Italia del kumite a squadre femminile, con Lorena Busà e Alessandra Mangiacapra, dopo il facile esordio di ieri contro la Nord Macedonia (successo per 2-0) oggi il primo incontro proponeva la Slovenia. Le nostre portacolori se ne sono liberate con il punteggio di 2-0, prima di schiantare la Svizzera con il laconico punteggio di 11-4, andando a vincere la propria pool. Nel tabellone delle semifinali, tuttavia, l’Italia viene piegata per 2-1 dalla Turchia che, quindi, andrà a giocarsi la medaglia del metallo più pregiato contro la Germania. Le nostre karateka, invece, se la vedranno per il bronzo contro la Bulgaria.

Da domani a Porec si inizierà a fare sul serio, dato che prenderanno il via le finali. L’Italia ne disputerà 10 in totale, ma solamente una per la medaglia del metallo più pregiato. A partire dalle ore 9:30 vivremo le finali per il bronzo di Clio Ferracuti (+68kg), Michele Martina (-84kg), Sara Cardin (-55kg), Danilo Greco (-60kg), Erminia Perfetto (-50kg), la squadra femminile di kumité con Lorena Busà e Alessandra Mangiacapra, quindi Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata individuale. Domenica dalle 9:00, invece, ci saranno la finale per l’oro con la squadra di kata femminile e quella per il bronzo con la squadra di kata maschile.

Foto: FIJLKAM