Italia-Serbia oggi: orario, tv, programma, streaming Nations League volley femminile

Oggi giovedì 27 maggio (ore 21.00) si gioca Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La nostra Nazionale è pronta per tornare in campo nella “bolla” di Rimini, dopo aver affrontato Polonia e Turchia nelle ultime 48 ore. Si tratta di una partita di cartello, anche se entrambe le squadre devono rinunciare ad alcune delle proprie stelle poiché sono impegnate nella preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

L’Italia ha dimostrato di potersela giocare e di poter esprimere una bella pallavolo, forte di un sestetto di qualità e dotato di importanti doti tecniche. Dall’altra parte della rete ci sarà l’arcigna compagine slava, priva tra le altre del fenomeno Tijana Boskovic (la grande avversaria di Paola Egonu, anch’ella non in campo). Il confronto di lusso sarà già importante per la classifica generale, perché soltanto le migliori quattro classificate accedono alla Final Four.

Ultimo incontro di questa prima tornata (ne sono previste cinque), ci saranno poi tre giorni di riposo per la nostra Nazionale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su LA7d e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SERBIA, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 27 MAGGIO:

21.00 Italia-Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7d (canale 29 del digitale terrestre).

Diretta streaming su la7.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB

Foto: CEV