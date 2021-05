Internazionali Roma, tutti gli italiani in campo oggi (10 maggio). Programma, orari, ordine di gioco

Sarà un lunedì molto azzurro agli Internazionali d’Italia. Ben sei giocatori italiani scenderanno in campo in singolare quest’oggi. Cinque nel tabellone maschile e la sola Camila Giorgi in quello femminile, con la marchigiana che giocherà il match serale contro Sara Sorribes Tormo.

Tra gli uomini fanno il loro esordio Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che affrontano rispettivamente il francese Ugo Humbert ed il polacco Hubert Hurkacz. In campo anche Fabio Fognini contro il giapponese Kei Nishikori e pure Stefano Travaglia contro il francese Benoit Paire e Gianluca Mager con l’australiano Alex De Minaur.

PROGRAMMA ED ORDINE DI GIOCO ITALIANI INTERNAZIONALI ROMA (2 MAGGIO)

Jannik Sinner vs. Ugo Humbert (Fra) – 3° match sul Centrale (programma comincia alle 10.00)

Stefano Travaglia vs. Benoit Paire (Fra) – 1° match sulla Grand Stand Arena (ore 10.00)

Fabio Fognini vs. Kei Nishikori (Jpn) – 2° match sulla Grand Stand Arena (programma comincia alle 10.00)

Lorenzo Museti vs. Hubert Hurkacz – 5° match sulla Grand Stand Arena (non prima delle 19.00)

Gianluca Mager vs. Alex De Minaur (Aus) – 4° match sul Pietrangeli (programma comincia alle 10.00)

Camila Giorgi vs. Sara Sorribes Tormo (Spa) – 4° match sulla Centrale (non prima delle 18.00)

COME SEGUIRE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA IN TV

Sarà possibile seguire gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, metree gli incontri WTA in diretta tv su SuperTennisTV, oltre che sul sito e la pagina Facebook di SuperTennis. Il match delle ore 15.30 (quello di Sinner) sarà trasmesso anche sul canale 20 di Mediaset ed in streaming su Mediaset Play.

Foto: LaPresse