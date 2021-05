Dopo il prologo di ieri, con quattro match maschili, si può dire che oggi inizino davvero gli Internazionali d’Italia 2021, con l’ormai tradizionale sponsorizzazione della BNL a dare il benvenuto ai giocatori che arrivano nella Capitale per il torneo italiano dalla maggiore storia e tradizione.

Sono già diversi gli azzurri impegnati in questo primo giorno. Sul Centrale debutta Jannik Sinner, impegnato contro il francese Ugo Humbert in un non facile 1° turno con vista su Rafael Nadal. Nella sessione notturna (che poi, per orario, è di fatto del tardo pomeriggio). Compito difficile per Camila Giorgi con la spagnola Sara Sorribes Tormo. Uno in fila all’altro fanno il loro esordio Stefano Travaglia, contro il francese Benoit Paire, e Fabio Fognini, con il giapponese Kei Nishikori; in notturna (un po’ più reale questa volta) è il turno di Lorenzo Musetti con il polacco Hubert Hurkacz. Sul Pietrangeli, infine, Gianluca Mager sfida l’australiano Alex de Minaur.

Di seguito il programma completo della giornata odierna degli Internazionali d’Italia 2021. Sarà possibile seguire gli incontri di tabellone maschile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv; SuperTennis offrirà invece le dirette del tabellone femminile e, inoltre una differita di un match maschile alle ore 23:00. Ci sarà inoltre la copertura in chiaro di 20 (Mediaset), che trasmette un match al giorno del torneo maschile. In questo caso è stato scelto l’incontro tra Sinner e Humbert, che sarà anche visibile in diretta streaming su sportmediaset.it. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Ove non diversamente indicato, si comincia alle ore 10:00

LUNEDÌ 10 MAGGIO

CAMPO CENTRALE

SESSIONE DIURNA

Evans (GBR)-Fritz (USA) – 1° turno uomini

Linette (POL)-Kvitova (CZE) (11) – 1° turno donne

Sinner (ITA)-Humbert (FRA) – 1° turno uomini

SESSIONE NOTTURNA (non prima delle 18.00)

Giorgi (ITA) (WC)-Sorribes Tormo (ESP) – 1° turno donne

GRANDSTAND ARENA

SESSIONE DIURNA

Travaglia (ITA) (WC)-Paire (FRA) – 1° turno uomini

Fognini (ITA)-Nishikori (JPN) – 1° turno uomini

Riske (USA)-Swiatek (POL) (15) – 1° turno donne

Sakkari (GRE) (17)-Hercog (SLO) (Q) – 1° turno donne

SESSIONE NOTTURNA (non prima delle 19.00)

Musetti (ITA) (WC)-Hurkacz (POL) (15) – 1° turno uomini

PIETRANGELI

Putintseva (KAZ)-Gauff (USA) – 1° turno donne

Brady (USA) (13)-Zhang (CHN) – 1° turno donne

Harris (RSA)-Garin (CHI) – 1° turno uomini

Mager (ITA) (WC)-de Minaur (AUS) – 1° turno uomini

Cilic (CRO)-Bublik (KAZ) – 1° turno donne

CAMPO 1

Martic (CRO)-Rogers (USA) – 1° turno donne

Q. Wang (CHN)-Anisimova (USA) – 1° turno donne

Kasatkina (RUS)-Pegula (USA) – 1° turno donne

McHale (USA) (Q)-Zvonareva (RUS) (Q) – 1° turno donne

CAMPO 2

Pella (ARG)-Fucsovics (HUN) – 1° turno uomini

Kecmanovic (SRB)-Karatsev (RUS) – 1° turno uomini

Khachanov (RUS)-Delbonis (ARG) (Q) – 1° turno uomini

Dellien (BOL) (Q)-Mannarino (FRA) – 1° turno uomini

Bedene (SLO) (LL)-Struff (GER) – 1° turno uomini

CAMPO 3

Sevastova (LAT)-Teichmann (SUI) – 1° turno donne

Kostyuk (UKR) (Q)-Alexandrova (RUS) – 1° turno donne

Kichenok (UKR)/Ostapenko (LAT)-Gatto-Monticone (ITA)/Turati (ITA) (WC) – 1° turno doppio donne

Xu (CHN)/Zhang (CHN) (7)-Perez (AUS)/Zheng (CHN) – 1° turno doppio donne

CAMPO 4 (dalle ore 12:00)

Peers (AUS)/Venus (NZL)-A. Krajicek (USA)/Marach (AUT) – 1° turno doppio uomini

J. Murray (GBR)/Soares (BRA) (6)-Demoliner (BRA)/Medvedev (RUS) – 1° turno doppio uomini

Bopanna (IND)/Shapovalov (CAN)-Daniell (NZL)/Oswald (AUT) – 1° turno doppio uomini

Alternate-Kontinen (FIN)/Roger-Vasselin (FRA) – 1° turno doppio uomini

CAMPO 6 (dalle ore 11:00)

Guarachi (CHI)/Krawczyk (USA) (5)-Mladenovic (FRA)/Vondrousova (CZE) – 1° turno doppio donne

Ninomiya (JPN)/Shvedova (KAZ)-Hradecka (CZE)/Siegemund (GER) – 1° turno doppio donne

Brancaccio (ITA)/Bronzetti (ITA) (WC)-Gauff (USA)/Kudermetova (RUS) – 1° turno doppio donne – dopo ragionevole riposo

Jurak (CRO)/Klepac (SLO)-N. Kichenok (UKR)/Olaru (ROU) – 1° turno doppio donne

