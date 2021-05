Matteo Berrettini stacca il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il numero 9 del mondo supera in due rapidi set l’australiano John Millman, un 6-4 6-2 all’apparenza semplice; dopo i primi otto giochi equilibrati, il romano ha trovato la chiave di volta per svoltare il match e portarlo a casa.

Berrettini è contento di conseguire risultati positivi avendo nelle gambe la settimana di Madrid: “Nonostante il punteggio la partita è stata sofferta, soprattutto nel primo set. Ho fatto un bello sforzo per adattarmi, ma i giocatori veri, cioè quello che punto a diventare, fanno anche queste cose qui. Per ora sta andando bene, vediamo domani”.

Gli ottavi di finale lo vedranno protagonista con Stefanos Tsitsipas, autore di ottimi risultati prima della prematura eliminazione a Madrid: “Abbiamo giocato qualche partita in passato, tra US Open ed Australian Open, è passato un po’ di tempo. Non ci siamo mai affrontati sulla terra, ma il greco può giocare bene ovunque. Lo ha dimostrato con la vittoria a Montecarlo e la finale di Barcellona, sarà una bella partita”.

Il tennista romano fa, in chiusura, una digressione sui suoi colpi in back, molto migliorati nel corso del tempo: “È un’arma che devo usare, ma di cui non devo abusare. Se usato nella maniera giusta riesco a girarmi bene con il dritto, se ne gioco troppi perdo campo ed energia. Devo essere bravo nell’usarlo, come fatto oggi con Millman, giocatore fastidioso ma con cui ha funzionato”.

Foto: LaPresse