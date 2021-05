Si ferma al turno decisivo delle qualificazioni la corsa di Sara Errani negli Internazionali d’Italia 2021 a Roma. L’azzurra (n.113 del mondo) si è arresa in due set alla slovena Polona Hercog, vittoriosa per 6-2 6-3 in 1 ora e 18 minuti di partita. La differente velocità di palla tra le due è stata il fattore discriminante in questo match e ha sorriso alla balcanica (n.73 del mondo).

Nel primo set Sarita è costretta a subire il pressing da fondo della rivale e nel terzo e nel quinto game arrivano i due break per l’avversaria che mettono sui binari favorevoli a Hercog la frazione. La testa di serie n.10 del tabellone, infatti, gestisce con grande autorevolezza i propri turni in battuta, concludendo sul 6-2 la prima fazione.

Nel secondo set, purtroppo, il canovaccio non cambia: Errani soffre terribilmente al servizio e le sue traiettorie arrotate non sortiscono gli effetti sperati al cospetto di una tennista più potente. Non a caso la slovena strappa in due circostanze il servizio all’azzurra (quinto e settimo gioco), avendo la chance di concludere la partita avanti 5-2. La nostra portacolori ha una reazione d’orgoglio, annullando un match-point e ottenendo il parziale contro-break. Sfortunatamente per la n.113 del ranking, la resa al servizio è ancora una volta deficitaria e cala il sipario sul 6-3.

Errani ha concluso, dunque, con appena il 51% dei punti vinti con la prima in battuta e il 45% con la seconda, al cospetto invece di Hercog che ha raccolto il 75% dei quindici con la prima e il 71% con la seconda.

