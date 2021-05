Essendo variato il format delle prequalificazioni, sostituite dai Tornei di Selezione, che si terranno da oggi lunedì 3, a mercoledì 5 maggio tra Tirrenia e Formia, a Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2021, si inizierà a fare sul serio da sabato 8 maggio, quando andrà in scena il primo turno dei tabelloni cadetti di singolare maschile e femminile.

La prima giornata del tabellone principale degli Internazionali d’Italia di tennis 2021 sarà quella di domenica 9 per gli uomini, mentre il torneo femminile scatterà lunedì 10. Sarà possibile seguire gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, e gli incontri WTA in diretta tv su SuperTennisTV, oltre che su suertennis.tv. Non sono ancora stati ufficializzati accordi per trasmettere in chiaro match del torneo maschile.

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021

CAMPO CENTRALE

Domenica 9 11:00 1° Turno Maschile (3)

Lunedì 10 11:00 1° Turno Maschile (2) e Femminile (1)

Lunedì 10 19:00 1° Turno Maschile (1) e Femminile (1)

Martedì 11 11:00 1°-2° Turno Maschile (2) e Femminile (1)

Martedì 11 19:00 1°-2° Turno Maschile (1) e Femminile (1)

Mercoledì 12 11:00 2° Turno Maschile (2) e Femminile (1)

Mercoledì 12 19:00 2° Turno Maschile (1) e Femminile (1)

Giovedì 13 11:00 3° Turno Maschile (2) e Femminile (1)

Giovedì 13 19:00 3° Turno Maschile (1) e Femminile (1)

Venerdì 14 11:00 Quarti di Finale Maschili (2) – Quarti di Finale Femminili (1)

Venerdì 14 19:00 Quarti di Finale Maschili (1) – Quarti di Finale Femminili (1)

Sabato 15 11:00 Semifinali Maschili (1) – Semifinali Femminili (2)

Sabato 15 19:00 Semifinali Maschili (1) – Semifinali Doppio Maschile (1)

Domenica 16 11:00 Finali Maschile e Femminile

GRAND STAND ARENA

Domenica 9 11:00 1° Turno Maschile (2) – Qualificazioni Maschili (1)

Lunedì 10 11:00 1° Turno Maschile (3) e Femminile (2)

Martedì 11 11:00 1°-2° Turno Maschile (3) e Femminile (2)

Mercoledì 12 11:00 2° Turno Maschile (3) e Femminile (2)

Giovedì 13 11:00 3° Turno Maschile (3) e Femminile (2)

Venerdì 14 11:00 Quarti di Finale Maschili (1) – Quarti di Finale Femminili (2)

GROUND

Lunedì 3 10:00 Prequalificazioni (I Tornei di Selezione si disputeranno a Tirrenia e Formia)

Martedì 4 10:00 Prequalificazioni (I Tornei di Selezione si disputeranno a Tirrenia e Formia)

Mercoledì 5 10:00 Prequalificazioni (I Tornei di Selezione si disputeranno a Tirrenia e Formia)

Giovedì 6 10:00 Prequalificazioni (I Tornei di Selezione si disputeranno a Tirrenia e Formia)

Venerdì 7 10:00 Training Session

Sabato 8 10:00 Qualificazioni Maschili e Femminili

Domenica 9 10:00 Qualificazioni Maschili e Femminili

Lunedì 10 10:00 1° Turno Maschile e Femminile – 1° Turno Maschile e Femminile Doppio

Martedì 11 10:00 1° Turno Maschile e Femminile – 1°-2° Turno Maschile e Femminile Doppio

Mercoledì 12 10:00 2° Turno Maschile e Femminile – 2° Turno Maschile e Femminile Doppio

Giovedì 13 10:00 3° Turno Maschile e Femminile – 3° Turno Maschile e Femminile Doppio

Venerdì 14 10:00 Quarti di Finale Maschili e Femminili Doppio

Sabato 15 10:00 Semifinali Maschili e Femminili Doppio

Torneo maschile

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport

Diretta tv in streaming su SkyGo e NowTV

Torneo femminile

Diretta tv gratuita su SuperTenisTV

Diretta streaming su supertennis.tv

Foto: LaPresse