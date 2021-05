Il torneo degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi proseguire il tabellone principale del torneo di singolare. Sedici i match odierni tutti quelli del secondo turno, mentre domani verranno giocati tutti gli ottavi.

Già ieri si era esaurita la presenza azzurra a Roma, mentre oggi cadono molte teste di serie: la statunitense Jessica Pegula elimina la nipponica Naomi Osaka per 7-6 6-2, mentre la russa Vera Zvonareva supera in tre partite la ceca Petra Kvitova per 6-4 3-6 6-4, infine la tedesca Angelique Kerber approfitta del ritiro della romena Simona Halep, arrivato sul 3-3 nel secondo set dopo che la romena aveva vinto il primo parziale per 6-1.

Tonfi rumorosi anche quelli di due statunitensi: l’argentina Nadia Podoroska supera Serena Williams per 7-6 7-5, mentre la polacca Iga Swiatek elimina Madison Keys con lo score di 7-5 6-1. Avanza invece senza giocare la russa Ekaterina Alexandrova, che approfitta del forfait della statunitense Jennifer Brady.

La numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, batte la kazaka Yaroslava Shvedova per 6-4 6-1, mentre la russa Veronika Kudermetova supera la transalpina Caroline Garcia con un duplice 6-4. Bene anche la statunitense Cori Gauff, che vince in tre set il match con l’ellenica Maria Sakkari per 6-1 1-6 6-1.

La bielorussa Aryna Sabalenka elimina l’iberica Sara Sorribes Tormo per 7-5 6-1, mentre la ceca Barbora Krejcikova batte la statunitense Sofia Kenin con un netto 6-1 6-4. Avanza anche l’iberica Garbiñe Muguruza Blanco, che batte in rimonta la statunitense Bernarda Pera per 2-6 6-0 7-5, così come in rimonta vince l’ucraina Elina Svitolina contro la statunitense Amanda Anisimova per 2-6 6-3 6-4.

La ceca Karolina Pliskova batte la lettone Anastasija Sevastova per 6-2 6-3, mentre l’altra lettone Jelena Ostapenko pone fine alla corsa dell’australiana Ajla Tomljanovic imponendosi per 6-2 7-6, infine la croata Petra Martic elimina la transalpina Kristina Mladenovic per 7-5 6-3.

INTERNAZIONALI D’ITALIA – RISULTATI 12 MAGGIO (SINGOLARE)

Ashleigh Barty batte Yaroslava Shvedova 6-4 6-1

Veronika Kudermetova batte Caroline Garcia 6-4 6-4

Cori Gauff batte Maria Sakkari 6-1 1-6 6-1

Aryna Sabalenka batte Sara Sorribes Tormo 7-5 6-1

Barbora Krejcikova batte Sofia Kenin 6-1 6-4

Iga Swiatek batte Madison Keys 7-5 6-1

Garbiñe Muguruza Blanco batte Bernarda Pera 2-6 6-0 7-5

Elina Svitolina batte Amanda Anisimova 2-6 6-3 6-4

Karolina Pliskova batte Anastasija Sevastova 6-2 6-3

Vera Zvonareva batte Petra Kvitova 6-4 3-6 6-4

Jelena Ostapenko batte Ajla Tomljanovic 6-2 7-6

Angelique Kerber batte Simona Halep 1-6 3-3 *30-0 ritiro

Nadia Podoroska batte Serena Williams 7-6 7-5

Petra Martic batte Kristina Mladenovic 7-5 6-3

Ekaterina Alexandrova batte Jennifer Brady forfait

Jessica Pegula batte Naomi Osaka 7-6 6-2

