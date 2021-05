Il torneo degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi proseguire il tabellone principale del torneo di singolare. Dodici i match odierni, gli ultimi del primo turno, mentre domani verranno giocati tutti i sedicesimi.

Si esaurisce la presenza azzurra a Roma: la kazaka Yaroslava Shvedova rimonta Martina Trevisan e la batte con lo score di 0-6 7-6 7-6, mentre la transalpina Caroline Garcia supera Elisabetta Cocciaretto per 7-6 6-2. Peccato, anche perché la russa Veronika Kudermetova elimina in rimonta la belga Elise Mertens per 4-6 6-2 6-3.

Facile il compito per la ceca Barbora Krejcikova, che batte la cinese Saisai Zheng per 6-2 6-0, mentre il derby statunitense premia Madison Keys, la quale batte in rimonta la connazionale Sloane Stephens per 4-6 6-2 7-5, invece è tutto semplice per la spagnola Garbiñe Muguruza Blanco, che batte la romena Patricia Maria Tig per 6-1 6-2.

La statunitense Bernarda Pera liquida la slovena Tamara Zidansek con un perentorio 6-3 6-2, ma fa ancora meglio la lettone Jelena Ostapenko, che batte la britannica Johanna Konta per 6-3 6-1, mentre sbriga rapidamente la pratica anche l’australiana Ajla Tomljanovic, che batte la ceca Marketa Vondrousova per 6-4 6-2.

La teutonica Angelique Kerber supera la transalpina Alizé Cornet con lo score di 6-2 7-5, mentre servono tre partite all’argentina Nadia Podoroska per avere ragione della tedesca Laura Siegemund per 2-6 7-6 6-1, infine la francese Kristina Mladenovic elimina la svizzera Belinda Bencic con un perentorio 6-3 6-4.

INTERNAZIONALI D’ITALIA – RISULTATI 11 MAGGIO (SINGOLARE)

Yaroslava Shvedova batte Martina Trevisan 0-6 7-6 7-6

Caroline Garcia batte Elisabetta Cocciaretto 7-6 6-2

Veronika Kudermetova batte Elise Mertens 4-6 6-2 6-3

Barbora Krejcikova batte Saisai Zheng 6-2 6-0

Madison Keys batte Sloane Stephens 4-6 6-2 7-5

Garbiñe Muguruza Blanco batte Patricia Maria Tig 6-1 6-2

Bernarda Pera batte Tamara Zidansek 6-3 6-2

Jelena Ostapenko batte Johanna Konta 6-3 6-1

Ajla Tomljanovic batte Marketa Vondrousova 6-4 6-2

Angelique Kerber batte Alizé Cornet 6-2 7-5

Nadia Podoroska batte Laura Siegemund 2-6 7-6 6-1

Kristina Mladenovic batte Belinda Bencic 6-3 6-4

Foto: LaPresse