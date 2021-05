Il torneo degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi scattare il tabellone principale del torneo di singolare. Dodici i match odierni, domani verranno disputati gli altri dodici del primo turno, mentre le prime otto teste di serie sono già ai sedicesimi di mercoledì.

Esce di scena l’unica azzurra oggi in campo: la spagnola Sara Sorribes Tormo, infatti, elimina Camila Giorgi per 7-6 6-7 7-5. Avanti in tre set anche l’ellenica Maria Sakkari, che supera la slovena Polona Hercog per 7-6 3-6 6-2, e la statunitense Cori Gauff, che elimina la kazaka Yulia Putintseva con lo score di 7-5 4-6 6-4.

Vittorie in tre set, ma in rimonta, per la ceca Petra Kvitova, che elimina la polacca Magda Linette per 1-6 6-0 6-2, per la lettone Anastasija Sevastova, che batte la svizzera Jil Belen Teichmann per 3-6 6-1 6-3, e per la croata Petra Martic, che supera la statunitense Shelby Rogers con il punteggio di 5-7 6-3 6-4.

Successi in due partite, invece, per la statunitense Amanda Anisimova, che batte la cinese Qiang Wang per 7-5 6-3, per la russa Vera Zvonareva, che elimina la statunitense Christina McHale con lo score di 6-3 6-0, e per l’altra russa Ekaterina Alexandrova, che elimina l’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-3 6-1.

Passano il turno, infine, anche la statunitense Jennifer Brady, che supera la cinese Shuai Zhang per 6-1 6-4, l’altra statunitense Jessica Pegula, che elimina la russa Daria Kasatkina per 7-5 6-3, e la polacca Iga Swiatek, che approfitta del ritiro della statunitense Alison Riske, arrivato quando la polacca era avanti 5-4 nel primo set.

WTA 1000 MADRID – RISULTATI 10 MAGGIO (SINGOLARE)

Maria Sakkari batte Polona Hercog 7-6 3-6 6-2

Cori Gauff batte Yulia Putintseva 7-5 4-6 6-4

Sara Sorribes Tormo batte Camila Giorgi 7-6 6-7 7-5

Iga Swiatek batte Alison Riske 5-4 ritiro

Amanda Anisimova batte Qiang Wang 7-5 6-3

Anastasija Sevastova batte Jil Belen Teichmann 3-6 6-1 6-3

Vera Zvonareva batte Christina McHale 6-3 6-0

Petra Kvitova batte Magda Linette 1-6 6-0 6-2

Petra Martic batte Shelby Rogers 5-7 6-3 6-4

Jennifer Brady batte Shuai Zhang 6-1 6-4

Ekaterina Alexandrova batte Marta Kostyuk 6-3 6-1

Jessica Pegula batte Daria Kasatkina 7-5 6-3

