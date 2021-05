Marco Cecchinato non ha bisogno di una wild-card per partecipare alle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Il tennista siciliano sperava di ottenere una wild-card per accedere direttamente al tabellone principale del Masters 1000 di Roma, ma la Federtennis gli ha preferito Gianluca Mager e a lui ha affidato un tagliando soltanto per le qualificazioni, tanto che il 28enne aveva fatto polemica su Instagram. Il semifinalista del Roland Garros 2018 è entrato di diritto nel tabellone delle qualificazioni dopo il forfait di Sebastian Korda e così la sua wild card per i preliminari sulla terra rossa della capitale è finita nelle mani di Gian Marco Moroni.

Per il main draw del torneo maschile le wild card sono andate a Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Quattro le wild card anche per le qualificazioni: se le sono aggiudicate Andrea Pellegrino, Raul Brancaccio, Flavio Cobolli e appunto Gian Marco Moroni attraverso il torneo di selezione disputato al Centro Tecnico di Tirrenia.

Nel torneo femminile le tre wild card per il main draw sono state assegnate a Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Quattro le wild card per le qualificazioni: due sono state e a Jasmine Paolini e Sara Errani, mentre Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio si sono aggiudicate quelle in palio per le vincitrici del torneo di selezione disputato al Centro Tecnico di Formia.

Foto: Lapresse