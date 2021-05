Marco Cecchinato è letteralmente infuriato per la mancata concessione della wild card per la partecipazione agli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano era rimasto in ballottaggio con Gianluca Mager, ma alla fine la Federtennis ha preferito il ligure e ha relegato il siciliano alle qualificazioni per accedere al main draw del Masters 1000 di Roma. Il 28enne non ha gradito questa decisione e ha manifestato tutta la sua disapprovazione nei confronti della decisione attuata dalla FIT. Il ribattezzato Ceck è stato molto chiaro attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instragram. Un messaggio breve ma esplicito: “Evidentemente non è bastato fare il bravo bimbo per meritarmi la caramella. Che belle le prese per il c***“.

Marco Cecchinato vanta in carriera la semifinale al Roland Garros 2018 e tre vittorie in tornei ATP 250 (a Budapest e Umago sempre nel 2018, a Buenos Aires nel 2019). L’azzurro si era qualificato per il Masters 1000 di Madrid, perdendo però contro il quotato spagnolo Roberto Bautista Agut in tre (6-2, 6-7, 7-5 nella giornata di ieri). Al momento il palermitano occupa la posizione numero 104 del ranking ATP. Il miglior risultato in stagione è il secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo (sconfitto dal belga David Goffin), da segnalare la sconfitta contro Matteo Berrettini agli ottavi dell’ATP 250 di Belgrado (poi vinto dal romano).

Marco Cecchinato deve dunque accontentarsi di una wild card per le qualificazioni a Roma, ma potrebbe non avervi bisogno perché se ci saranno almeno quattro rinunce allora vi entrerà di diritto (a quel punto la carta verrebbe girata a un altro tennista, verosimilmente italiano). Un’amarezza giustificabile quella provata dal giocatore, ma evidentemente gli organizzatori hanno preferito premiare Gianluca Mager, 26enne ligure al momento numero 90 del ranking ATP. In stagione il nativo di Sanremo ha vinto il Challenger di Marbella e si è spinto fino ai quarti di finale nei tornei ATP 250 di Delray Beach e Belgrado, ma è reduce dall’eliminazione nelle qualificazioni di Madrid. Gli Internazionali d’Italia sono in programma da sabato 8 a domenica 16 maggio.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Oscar Barroso / LivePhotoSport.it