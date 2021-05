Finisce nel secondo turno delle qualificazioni il cammino di Marco Cecchinato al Foro Italico di Roma. Il siciliano non riesce a entrare nel tabellone principale, uscendo sconfitto dal confronto con il britannico Cameron Norrie, numero 1 del tabellone cadetto, che lo sconfigge per 6-4 2-6 6-4. In questo modo, restano 8 gli italiani che si giocheranno le speranze di vittoria agli Internazionali d’Italia.

Cecchinato perde il servizio quasi subito, nel terzo gioco, ma recupera lo svantaggio nel sesto. Il game successivo, però, è quello decisivo, con Norrie in grado di fare quello che aveva fatto il siciliano poco prima: andare ai vantaggi e portare a casa il break che gli vale, nei fatti, il 6-4 in 49 minuti. Da ricordare anche che l’italiano non sfrutta tre palle del 4-4 nell’ottavo game.

Molto migliore il secondo parziale da parte del siciliano, che riesce a prendere per primo le redini della situazione, dopo alcuni giochi equilibrati, e sale sul 3-1. Questo da inizio a una lunga serie di break, interrotta soltanto da un turno di servizio tenuto da Cecchinato che, di fatto, significa un pesante 6-2 che rimanda la contesa al terzo.

Nel terzo set, però, l’italiano si vede costretto a cedere di nuovo la battuta, e accade ancora una volta nel terzo game. Due opportunità immediate di controbreak vengono sventate da Norrie, che riesce a comandare senza particolari patemi fino al 4-3, quando deve annullare un’altra chance di 4-4 per l’azzurro. Arriva anche un match point sul 5-3, cancellato da Cecchinato, ma bastano pochi ulteriori minuti al britannico per entrare nel main draw.

Se si può trovare un difetto nella partita di “Ceck”, questo è relativo a una bassa percentuale di punti vinti con la seconda, il 37%, pur con qualcosa di più fatto con la prima (69%-61%).

