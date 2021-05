Una vera e propria maratona quella tra il francese Gael Monfils e Lorenzo Sonego andata in scena ieri sul campo del Foro Italico, nel match valido per il 1° turno degli Internazionali d’Italia 2021. L’azzurro, alla fine della fiera, è riuscito a spuntare con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 dopo 2 ore e 50 minuti di partita.

Un confronto duro per il piemontese al cospetto di un Monfils che, lontano quasi tre mesi dal circuito ATP, ha dimostrato di essere in grado di affrontare un incontro fisico e di alto livello. Inoltre, al termine della contesa, c’è stata una piccola polemica tra i due giocatori originatasi per la chiamata del Medical Time-Out di Sonego quando ha avuto un crampo sullo score di 4-3 nel 3° set in favore del francese.

Secondo Monfils questo è stato un modo per guadagnare tempo visto che poco dopo i movimenti del tennista italiano non erano così problematici. A fine match, il transalpino rivolgendosi al tennista tricolore ha affermato: “Sei un giocatore migliore di me, lo sai, ma devi mostrare un po’ più di rispetto la prossima volta. Sei migliore di me. So che avevi i crampi. Ma tu sei bravo, sei un bravo giocatore, ok? Mi piaci, lo sai. Buona fortuna“.

We ALL need a friend like @Gael_Monfils in our life ☺️#IBI21 pic.twitter.com/guYT4SmtzR — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2021

Poco dopo Sonego è tornato sulla vicenda, spiegando che non c’è stata alcuna strategia e che oggettivamente vi fosse un problema. Una criticità confermata dal fatto che il giocatore italiano facesse fatica a servire come al solito.

Foto: LaPresse