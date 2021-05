Incidente Marc Marquez: il video della drammatica caduta a Jerez. Honda distrutta, pilota illeso

286 giorni dopo, Marc Marquez è caduto nuovamente a Jerez de la Frontera. L’otto volte campione del mondo, al secondo weekend di gara dal rientro dopo il lungo stop per infortunio, si è reso protagonista di un incidente abbastanza violento e spettacolare nelle battute conclusive della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, valido come quarto round stagionale del Mondiale MotoGP.

Il fuoriclasse della Honda aveva iniziato positivamente il turno mattutino, dimostrando un discreto passo con gomme usate prima di affrontare il time-attack finale con l’obiettivo di qualificarsi direttamente per il Q2. Proprio durante il giro veloce, che gli avrebbe presumibilmente consentito di entrare nella top10 della combinata, Marquez ha perso però l’anteriore della sua Honda in curva 7 andando a sbattere violentemente contro gli air fence a bordo pista. Impatto molto violento da parte del pilota di Cervera, che ha trascorso alcuni secondi in ginocchio per poi rialzarsi sulle sue gambe senza accusare dolori particolari (soprattutto al braccio destro operato). Dopo aver effettuato una TAC in ospedale, l’iberico ha ricevuto il via libera dei medici per tornare in pista già in FP4.

Di seguito il VIDEO della caduta di Marc Marquez a Jerez de la Frontera nelle FP3 del GP di Spagna 2021:

VIDEO CADUTA MARC MARQUEZ A JEREZ





Credit: MotoGP.com Press